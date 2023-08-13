​​​​​​​إصابة عضوين من قوى الأمن الداخلي إثر انفجار عبوة ناسفة

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، أعلن فيه إصابة اثنين من أعضائها جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وناحية الهول.

وجاء في نص البيان: "استُهدفت إحدى سياراتنا العسكرية بعبوة ناسفة لاصقة مساء أمس السبت 12 أغسطس/ آب، على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وبلدة الهول، بعد خروجها من بلدة الهول باتجاه الحسكة.

انفجار العبوة أدى إلى إصابة عضوين من أعضاء قواتنا بإصابات متفاوتة تم نقلهما إلى المشافي الميدانية في مدينة الحسكة لتلقي العلاج.

وقد بدأ جهاز الأمن العام بالتحقيقات اللازمة للتوصل إلى الفاعلين، وتقديمهم للجهات القضائية لينالوا جزاءهم على هذا العمل الإرهابي".

(م ح)

ANHA