​​​​​​​إصابة أب وطفليه بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم من مخلفات داعش في مقاطعة الشهباء

انفجر ظهر اليوم الخميس، لغم أرضي من مخلفات مرتزقة داعش في ناحية الأحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، بثلاثة أفراد من عائلة واحدة مكونة من طفلين ووالدهما.

والمصابون هم "رياض عبد الله علو (43) عاماً ـ آيات رياض عبد الله علو (5) سنوات ـ إبراهيم رياض عبد الله علو (11) عاماً"، من أهالي قرية بعدينا التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة.

وفقد عشرات الموطنين بينهم أطفال ونساء حياتهم وأصيب العشرات جراء مخلفات مرتزقة داعش وهجمات جيش الاحتلال التركي على مقاطعة الشهباء حيث يتواجد عشرات الألاف من مهجري مقاطعة عفرين المحتلة.

(ف إ/م)