​​​​​​​إصابة 3 مواطنين بينهم طفل في مقاطعة الشهباء جراء الزلزال

أصيب المواطنون (زهر الدين جابر 60 عاماً ـ دلشان حمليكو 36 عاماً ـ عبدو حبيب علو 4 أعوام) بجروح متفاوتة، نتيجة انهيار أجزاء من منازلهم عليهم، في ناحية تل رفعت وقريتي بابنس وتل قراح بمقاطعة الشهباء.

ونقل المصابون إلى مشفى آفرين بناحية فافين، والمتأثر بالحصار المفروض على المقاطعة من قبل حكومة دمشق، لتلقي العلاج.

بحسب مدير مشفى آفرين، الدكتور آزاد رشو، فإن المصابين الثلاث أصيبوا بكسور في مختلف أنحاء جسدهم، نتيجة انهيار أجزاء من المباني عليهم.

كما ألحق الزلزال أضراراً مادية بعشرات المنازل شبه المدمرة والممتلكات العامة في المقاطعة.

وكان زلزال بقوة 7.4 قد ضرب فجر اليوم باكور (شمال كردستان) وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفاً حتى الآن مئات الضحايا ودماراً كبيراً.

(كروب/ س ر)

ANHA