​​​​​​​إصابة 3 أشخاص بقذائف مدفعية أطلقتها قوات حكومة دمشق على بلدة في ريف إدلب

وأطلقت قوات حكومة دمشق، المتمركزة على أطراف بلدة تفتناز، عدة قذائف صاروخية على بلدة معارة النعسان في الريف الشمالي الشرقي لمدينة إدلب، أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك تزامناً مع قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في ريف حلب الغربي، ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وأشار المرصد يوم أمس، إلى أن إحدى الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الروسية صباح أمس، على محيط قرية بسنقول في ريف إدلب الغربي، طالت مقرّاً تابعاً لمرتزقة "تحرير الشام"، ما أدى إلى مقتل مرتزق وإصابة 7 آخرين نتيجة الضربة الجوية.

(د ع)