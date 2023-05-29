​​​​​​​إصابة 25 شخصاً في المناطق المحتلة برصاص مرتزقة أردوغان

أفادت مصادر من مقاطعة عفرين المحتلة لمراسلنا، بوقوع 25 إصابة بينهم أطفال ونساء، في حيي المحمودية والأشرفية بمركز عفرين المحتلة، نتيجة إطلاق نار عشوائي كثيف من قبل مرتزقة الاحتلال التركي احتفاءً بتولي أردوغان رئاسة تركيا لـ 5 أعوام أخرى، أمس الأحد.

وكانت مصادر أخرى قد أفادت لمراسلنا، أمس، بمقتل طفل برصاص المرتزقة في حي المحمودية بمركز عفرين المحتلة، احتفالاً بتقدم أردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية.

كما شهدت المناطق المحتلة الأخرى، إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف وعشوائي للسبب نفسه، ما أدى إلى وقوع إصابات، إذ أفاد المرصد السوري بإصابة شخصين بالقرب من فرن الذرة، وامرأة في مخيم سجو، في إعزاز المحتلة.

وأفاد أيضاً بإصابة "مواطنين بجروح متعددة" في مدينة سري كانيه المحتلة.

فيما أكدت المصادر لمراسلنا أن المرتزقة استمروا في إطلاق النار بشكل متفرق، حتى صباح هذا اليوم.

وأثار إطلاق النار الكثيف لمرتزقة الاحتلال التركي سخطاً كبيراً وحالات هلع بين السكان.

(آ ر/ س ر)

ANHA