​​​​​​​إصابة 20 متظاهراً في احتجاجات رانيا بإقليم كردستان

تشهد مدينة رانيا لليوم الرابع على التوالي تظاهرات عارمة ضد حكومة الإقليم احتجاجاً على عدم صرف الرواتب وسوء الأوضاع الاقتصادية، وتعرض اليوم نحو 20 محتجاً إلى إصابات متفاوتة إثر تدخل القوات الأمنية لتفرقة المتظاهرين. في حين تم اعتقال أكثر من 20 شخصاً من المتظاهرين.

وهاجمت القوات الأمنية المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وفرقت المتظاهرين بالقوة.

يذكر أنه فقد اليوم طفل حياته وأصيب آخرون في مظاهرات مشابهة في ناحية جمجمان، فيما تشهد كل من السليمانية وبلدة كفري التابعة لمنطقة كرميان مظاهرات واحتجاجات شعبية حاشدة وأضرم المتظاهرون النيران في بعض المقرات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.

المصدر: روج نيوز