​​​​​​​إصابة 12 شخصًا في الغارات المجهولة على مواقع إيرانية بريف دير الزور

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن الاستهداف الجوي الذي جرى من قبل طيران حربي مجهول، أدى إلى تدمير منصات لصواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، كانت المجموعات الموالية لإيران قد نصبتها في منطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين.

وأضاف المرصد أن الاستهداف وشظايا الصواريخ تسببت بإصابة 12 شخصًا على الأقل من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، جرى نقلهم إلى مشفى الشفاء التابع لهم في مدينة الميادين، وسط فرض طوق أمني واستنفار كبير لهم في المنطقة.

وكان دوي انفجارات عنيفة سُمعت عند الحدود السورية-العراقية، قرب البوكمال، نتيجة قصفٍ من طائرة مجهولة، كما دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور، استهدفت مواقع تابعة للمجموعات الموالية لإيران في منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية، وفق ما أفاده المرصد.

(د ع)