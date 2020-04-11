​​​​​​​إصابات وحالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجلت حالتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وضواحي مدينة القدس.

وأضافت في بيانٍ لها: "إن إجمالي الإصابات في فلسطين ارتفع إلى 268 حالة إصابة، من بينهم حالتا وفاة، و46 حالة تعافي في الضفة الغربية وغزة".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10505، اليوم، منهم 191 بحالة خطيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 95 حالة.

وتابعت الوزارة: "إنّ 152 مصاباً حالتهم متوسطة، بينما حالة 8831 طفيفة"، مضيفةً: "يخضع 739 من المصابين للعلاج في المشافي، بينما يخضع 6713 للعلاج في منازلهم، و1044 للعلاج في الفنادق، أما عدد المتعافين فوصل إلى 1236".

(ع م/ح)

ANHA