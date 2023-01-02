​​​​​​​إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين غرب إيران

وكان عدد من أهالي مدينة جوانرو، تحضروا السبت (31 كانون الأول)، لإقامة أربعينية سبعة محتجين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات المناوئة للدولة الإيرانية، لكن عناصر "القوات الخاصة والحرس الثوري"، طوقوا مقبرة "حاجي إبراهيم"؛ لمنع المحتجين من اتمام مراسم الاستذكار.

وأشارت الوكالة إلى إلقاء القوات الأمنية الإيرانية للغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص نحو المحتجين حول المقبرة وشوارع جوانرو؛ ما أدى إلى فقدان الشاب "برهان إلياسي" (22 عاماً) لحياته.

كما ذكرت إصابة نحو 10 أشخاص، بالرصاص الحي وبرصاص "بنادق الصيد" في جوانرو، السبت، لكن وفقاً لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 15 شخص، بينهم قاصر يبلغ من العمر (16 عاماً) ويدعى "أرمان أحمدي".

وبعد مرور قرابة 48 ساعة، أفادت الشبكة بأن وحتى الساعات الأخيرة من مساء الأحد، "ما زالت قوات الحرس موجودة على نطاق واسع في جميع شوارع جوانرو". وأضافت: "الوضع في المدينة عسكري وأمني للغاية".

وحسب التقارير التي نقلتها وكالة روج نيوز، فقد أضرب التجار في جوانرو، الأحد، احتجاجاً على "قمع الاحتجاجات الشعبية" في المدينة، وبالمقابل شن عناصر "المخابرات العامة وجهاز استخبارات الحرس الثوري" حملة اعتقال طال ما لا يقل عن 10 أشخاص.

ونشر موقع حقوق الإنسان "هنغاو" هوية 8 من المعتقلين وهم "صادق مصطفايي، وفريدون أحمدي، وياسر هدايتي، وإدريس بديعي، وشاهين خدامرادي، وأسامة يوسفي، ويحيى عبدي، وإدريس فتحي". وكتب الموقع "القوات الأمنية انتشرت في معظم أزقة مدينة جوانرو، وهناك احتمال لزيادة عدد المعتقلين".

(ي م)