​​​​​​​إصابات كورونا تنخفض في الصين وترتفع في إيطاليا

وسجلت آخر الإحصائيات إصابة 423,681 شخص, فيما توفي 18,922, كما تعافى 109,172 مصاب حول العالم.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، أنه سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

أما في نيوزيلندا فقد تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا, كما تم تسجيل خامس وفاة في إسرائيل، وبلغ إجمالي الإصابات 2030.

وسجلت وزارة الصحة العمانية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي ألمانيا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إلى 31554 والوفيات 149.

وفي جنوب أفريقيا قالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات بالفيروس تخطى 700.

وعاود عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعه في إيطاليا، الثلاثاء، مع تسجيل 743 حالة وفاة إضافية بعد يومين من التراجع.

كما ارتفع عدد الوفيات في تركيا بواقع 7 حالات ليصل إلى 44، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.

كوريا الجنوبية بدورها أعلنت تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية قال عمدة نيويورك إن عدد الحالات المصابة وصل إلى 14776 في المدينة، وعدد الوفيات الجديدة 131 شخصا.

(ي ح)