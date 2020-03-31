​​​​​​​إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة.. وحالات وفاة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس، تسجيل حالتين جديدتين في غزة والضفة الغربية بفيروس كورونا.

وقالت في بيانٍ لها: إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في فلسطين ارتفع إلى 117.

كذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم أن الإصابات مستقرة.

وكان وزارة الصحة سجلت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، شفاء 18 حالة من مجموع الإصابات، وحالة وفاة واحدة.

وعلى صلة، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها سجلت عدداً من الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، وكذلك حالتي وفاة جديدتين ليصل عدد حالات الوفاة إلى 18 بفعل الفيروس.

وتابعت، أنه بعد تسجيل هذه الحالات، ارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4831 إصابة، بينها 69 إصابة بحالة خطيرة جداً.

(ع م)

ANHA