​​​​​​​إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة.. وحالات وفاة في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا في غزة والضفة الغربية، ليرتفع عدد المصابين في فلسطين إلى 117، فيما وصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4831 إصابة، وسجلت أيضاً حالات وفاة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 18.
العالم والشرق الأوسط 2020-03-31T12:31:00 غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس، تسجيل حالتين جديدتين في غزة والضفة الغربية بفيروس كورونا.

وقالت في بيانٍ لها: إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في فلسطين ارتفع إلى 117.

كذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم أن الإصابات مستقرة.

وكان وزارة الصحة سجلت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، شفاء 18 حالة من مجموع الإصابات، وحالة وفاة واحدة.

وعلى صلة، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها سجلت عدداً من الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، وكذلك حالتي وفاة جديدتين ليصل عدد حالات الوفاة إلى 18 بفعل الفيروس.

وتابعت، أنه بعد تسجيل هذه الحالات، ارتفع  إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4831 إصابة، بينها 69 إصابة بحالة خطيرة جداً.

(ع م)

ANHA


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