​​​​​​​إصابات في مواجهات بمدينة نابلس في الضفة الغربية

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين استهدفوا القوات الإسرائيلية عند محاولة مئات المستوطنين اقتحام قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية عن إصابة جنديين بالاشتباكات، مشيرة إلى أنه بناء على تقييم أمني للأحداث، تقرر إخلاء القبر على وجه السرعة والانسحاب من مدينة نابلس بعد وقت قصير من اقتحامها.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش، تخللها عملية إطلاق نار، إثر اقتحام الجيش للمنطقة الشرقية في نابلس بأكثر من 30 آلية عسكرية بينها جرافة، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف، وتأدية طقوسهم التلمودية والاحتفال بأعيادهم الدينية.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع عدد من الإصابات، بينها إصابة بالرصاص الإسفنجي بالوجه وإصابة واحدة دهسًا بجيب عسكري، بالإضافة إلى سبع إصابات بالاختناق بالغاز.

وإثر المواجهات العنيفة، اضطر الجيش الإسرائيلي لإنهاء الاقتحام بعد ساعة واحدة فقط، خلافًا لما كان مخططًا، بسبب الأجواء المتوترة، خصوصًا بعد مقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أمس.

(ع م)