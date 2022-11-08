​​​​​​​إقليم الجزيرة على موعد مع مظاهرة حاشدة ضد الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي

توثق قوات الدفاع الشعبي (HPG) بشكل يومي جرائم جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) واستخدامه للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، والقذائف والأسلحة النووية التكتيكية ضد أنفاق وخنادق الحرب.

وضمن سلسلة الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا، استشهد 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الدفاع الشعبي نتيجة الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي في أيلول وتشرين الأول المنصرم.

أثارت هذه الجرائم سخطاً شعبياً واسعاً في عموم كردستان وخارجها، واعتبرت بأنها هجمات إبادة ضد الكرد ككل.

وفي سياق ردود الفعل المنددة بهذه الهجمات، يستعد أهالي إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا للخروج في مظاهرة جماهيرية حاشدة بمدينة قامشلو.

المظاهرة ستنظم تحت شعار" بإرادة الشعوب والكريلا سنقاوم ضد الأسلحة الكيماوية وندحر الاحتلال والخيانة"، "Bi vîna gel û gerîla emê çekên kimyawî ,dagirkeriyê û xiynetê têkbibin"

هجمات إبادة

وعن ذلك، أوضح عضو اللجنة التحضيرية للمظاهرة الحاشدة ضد الهجمات الكيماوية، كنعان بركات، أن الدولة التركية تشن هجمات إبادة ضد شعب كردستان، وقال: "الأنظمة السلطوية والاحتلالية في كردستان تواصل هجماتها ضد شعبنا، تعرض شعبنا عبر التاريخ لمجازر عدة أبرزها مجزرة حلبجة عام 1988 على يد هذه الأنظمة".

وأضاف بركات "اليوم، يعيد التاريخ نفسه من خلال هجمات الدولة التركية ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا بجبال كردستان واستخدامها للأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً".

"الكريلا ليست بمفردها"

وفي إشارة إلى المظاهرة الحاشدة التي ستنظم في الأيام المقبلة، أكد بركات "ستنظم المسيرة على مستوى إقليم الجزيرة، رداً على السياسات القذرة للدولة التركية ضد كردستان، فالهجمات التركية ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا هي هجمات ضد شعب بأكمله".

وبحسب بركات، من المقرر أن يشارك فيها عشرات الآلاف من مكونات إقليم الجزيرة من (كرد وعرب وسريان وآشور وآرمن) وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والنسائية والشبيبة، والأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا.

دعا بركات كل شعب المنطقة للانضمام إلى المظاهرة الحاشدة بزخم، وبيّن: "يجب أن لا يبقى أي أحد منا في منزله، علينا جميعاً أن نخرج إلى الساحات ونؤكد رفضنا للهجمات الكيماوية، ونؤكد مجدداً أن قوات الكريلا ليست بمفردها في هجمات الإبادة".

(ك)

ANHA