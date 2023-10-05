​​​​​​​إقليم الجزيرة على موعد مع مظاهرات حاشدة ضد الهجمات التركية

شنّت الطائرات الحربية والمسيّرة التابعة للاحتلال التركي ومنذ ساعات الصباح الأولى هجمات مكثفة، استهدف أحدها منشأة حيوية غربي مزارع مشيرفة حمة شمالي مدينة الحسكة، على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وتل تمر، أصيب جراءها 4 مواطنين بجروح. أعقبه بقصف سيارة مدنية على طريق مشيرفة الحسكة، كما استهدف الطيران الحربي التركي محيط مخيم واشو كاني الواقع غربي مدينة الحسكة الذي يأوي مهجري منطقة سري كانيه أكثر من 5 مرات متتالية.

وتنديداً بهجمات الاحتلال التركي وقصفه المتواصل سيخرج أهالي مدينة الحسكة في مظاهرة جماهيرية تنطلق من دوار سينالكو بحي تل حجر بمدينة الحسكة وذلك في تمام الساعة 16:00.

وكذلك يخرج أهالي مدينة قامشلو في مظاهرة مماثلة، تنطلق من دوار سوني وسط سوق المدينة في الساعة 17:00.

وأيضاً يخرج أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، بالتوقيت ذاته في مظاهرة تنطلق من ساحة المرأة بمركز الناحية.

وفي مدينة ديرك يخرج الأهالي في مظاهرة حاشدة ستنطلق من ساحة الحرية وذلك في تمام الساعة 17:00.

فيما دعت المجالس والمؤسسات المدنية في المناطق المذكورة كافة الأهالي إلى المشاركة في المظاهرات.

(م ح)

ANHA