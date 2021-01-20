​​​​​​​إقليم الفرات ومنبج.. فعاليات منددة بالاحتلال التركي لعفرين والتواطؤ الدولي مع تركيا

وخرج الآلاف من أهالي مدينة منبج وريفها، اليوم، في مظاهرة حاشدة نظمتها الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، تزامنًا مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لبدء هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة عفرين.

وانطلقت المظاهرة من دوار السفينة وسط المدينة وصولًا إلى دوار عامل النظافة غرب المدينة، ورفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها "معًا نحرر عفرين"، "الاحتلال عنف بمقاومة عفرين سنحطم الاحتلال والفاشية".

ولدى وصول المشاركين في المظاهرة إلى دوار عامل النظافة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج، محمد علي العبو، كلمة قال فيها "اليوم خرج أهالي مدينة منبج بكل مكوناتهم وأطيافهم استذكارًا لمقاومة أبطال عفرين الجريحة، واستنكارًا للفاشية التي قامت بها دولة الاحتلال التركي بغزوها لمدينة عفرين التي بقيت تقاوم شهرين".

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش في كلمة ألقاها "نحن في هذه الذكرى الأليمة، نقف هنا بعد ثلاث سنوات من احتلال مدينة عفرين الغالية على قلوبنا التي احتلتها تركيا الفاشية مستهدفة النيل من نمط عيشنا ونمط حريتنا".

وفي سياق متصل، قالت عضوة مجلس المرأة، فادية رسول، في كلمة ألقتها إن عفرين تعاني من الظلم والاحتلال بعد نحو 3 أعوام من الاجتياح التركي لها.

بدوره، قال نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج مازن حميش "لا يمكن نسيان تواطؤ روسيا في تسليم عفرين لتركيا مقابل صفقات مشبوهة، ولا زالت هذه الصفقات المشبوهة مستمرة على حساب الشعب السوري".

ومن جانبه، قال الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها أحمد الجميلي "منذ بداية الأحداث في سوريا وعفرين كانت الملاذ الآمن لجميع السوريين، إلا أن سياسة حزب العدالة والتنمية أنهت ذلك، وأثبتت بأنها امتداد للفكر العثماني التوسعي".

'بيان لمجلس مقاطعة كوباني وحملة لجمع التواقيع'

وفي سياق متصل، أصدر مجلس مقاطعة كوباني بيانًا بحضور العشرات من الأهالي وأعضاء مجلس عوائل الشهداء والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أعضاء وإداريين من المؤسسات في مقاطعة كوباني.

وقرأ الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو البيان، وقال فيه "إن الاحتلال التركي لمناطق من الشمال السوري أدى إلى تهجير الآلاف، ومنها مقاطعة عفرين التي بدأت دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها عليها قبل ثلاث سنوات من الآن، حتى تمكنت من احتلالها باستخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والقصف بالطيران بعد أن واجهت مقاومة كبيرة من أبنائها".

وأشار إيتو عبر البيان إلى أن تركيا احتلت المناطق السورية في الشمال، لأنها رأت في مشروعهم مشروع الأمة الديمقراطية الذي يضم كافة المكونات والطوائف في المنطقة، خطرًا على نظامها السلطوي.

واستنكر الصمت الدولي تجاه انتهاكات وجرائم تركيا في المناطق المحتلة قائلًا "بعد أن احتلت تركيا عفرين ارتكبت بحق المدنيين العزل فيها المجازر، وعمدت إلى تغيير ديمغرافيتها عبر تهجير السكان الأصليين وتوطين أسر المرتزقة التابعين لها، ولا تزال تكرر السيناريو نفسه في سري كانيه وكري سبي وسط صمت دولي مريب".

وناشد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو المجتمع الدولي والجهات الحقوقية والإنسانية بالخروج عن صمتهم ضد الانتهاكات التي ترتكبها تركيا في المناطق المحتلة، واستمرار هجماتها على مناطق أخرى بهدف احتلالها كمنطقة عين عيسى، والهادفة بحسب تعبيره إلى تخريب السلم والأمان والعيش المشترك في المنطقة، مؤكدًا على المقاومة في وجه الاحتلال والفاشية، وأن النصر سيكون حتمًا حليفًا للشعب المناضل.

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي وتحيي ثورة روج آفا وتمجد الشهداء.

ثم أعلن مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عن بدء حملة لجمع التواقيع، موجهة إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، طالب فيها بإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في المناطق التي تحتلها تركيا.

مواقف منددة في عين عيسى

وأصدر، اليوم، كل من مؤتمر ستار ومجلس مقاطعة كري سبي بيانين منفصلين نددا فيهما بالاحتلال التركي لمقاطعة عفرين.

وقرأت بيان مؤتمر ستار الإدارية، جيهان علي، فيما قرأ بيان مجلس مقاطعة كري سبي نائب الرئاسة المشتركة للمقاطعة هزاع محمد.

واستنكر بيان مؤتمر ستار الذي قرئ من قبل الإدارية جيهان علي الجرائم المرتكبة بحق أهل عفرين من تطهير عرقي، ونهب للممتلكات والاعتقالات التعسفية بقصد إحداث تغيير ديمغرافي فيها.

وبيّنت خلال البيان أن ما يُرتكب بحق أهالي المنطقة المحتلة يحدث بتواطؤ من قبل المجتمع الدولي الذي يتجاهل كافة التقارير التي توثق جرائم المحتل التركي ومرتزقته.

وطالبت في البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بالتحرك لوقف هذه الجرائم والعمل على إنهاء احتلال الأراضي السورية تمهيدًا لعودة مئات الآلاف من الأهالي المُهجّرين إلى مدنهم وقراهم.

وتعهد مؤتمر ستار في ختام البيان برفع وتيرة النضال والمقاومة حتى تحرير كافة المناطق المغتصبة من رجس المحتل التركي ومرتزقته.

وفي الصدد ذاته، أوضح بيان مجلس مقاطعة كري سبي/ تل ابيض الذي قرأه نائب الرئاسة المشتركة للمقاطعة هزاع محمد، أن الدولة التركية المحتلة تريد القضاء نهائيًّا على مشروع الإدارة الذاتية الذي أسسته شعوب المنطقة ابتداءً من احتلال مقاطعة عفرين منذ 3 سنوات من الآن، وانتهاءً بعدوانها الأخير واحتلالها لمقاطعة كري سبي وسري كانيه.

ولفت هزاع محمد إلى أن المقاطعة المحتلة التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار وملاذًا لمئات الآلاف من المُهجّرين أصبحت اليوم بعد احتلاها مقرًّا للإرهابيين والمجرمين الذين يمارسون أبشع الممارسات بحق من تبقى من سكان المنطقة الأصليين من قتل وسرقة للممتلكات.

وجدد محمد في البيان مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لإنهاء الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين وكافة الأراضي السورية المحتلة.

(كروب/ج)

ANHA