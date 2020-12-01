وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، اليوم، عن إقلاع أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات.

ونشر جندلمان عبر صفحته في موقع "تويتر"، فيديو للطائرة أثناء استعدادها للإقلاع، وعلق عليه: "أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات أقلعت قبل قليل من مطار بن غوريون الدولي في طريقها إلى دبي".

وأضاف: "الرحلة التجارية الإماراتية الأولى إلى إسرائيل هبطت هنا يوم الخميس الماضي، الرحلات الجوية المباشرة تقربنا من بعضنا البعض".

وكانت شركة الطيران "فلاي دبي" للرحلات منخفضة التكلفة، أطلقت الخميس الماضي، أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات الكاملة بين البلدين.

ووقعت الإمارات والبحرين في الـ 15 من أيلول/سبتمبر هذا العام، اتفاقًا لتطبيع "العلاقات الكاملة" مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

(س ر)