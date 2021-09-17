​​​​​​​إقامة صلح بين عائلتين من عشيرتي الجيس والطي العربيتين جنوب كوباني

وأقيم الصلح في قرية بير ضاهر( ١٢ كيلو مترا) جنوب ناحية صرين الواقعة إلى الجنوب من مدينة كوباني، وذلك بحضور المئات من أهالي المنطقة ووجهاء العشائر العربية في صرين وقراها ومدينة منبج.

كما حضر اجتماع الصلح الذي أقيم تحت سقف خيمتين نصبتا في قرية بير ضاهر ممثلون عن قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.

وخلال الاجتماع، ألقى عدد من وجهاء وشيوخ المنطقة ورجال الدين كلمات دعوا فيها إلى التسامح ونبذ الخلافات بين أبناء المجتمع.

إذ شكر عبد الرزاق الأحمد في كلمة قرأها باسم شيخ قبيلة الطي حميد النايف لجنة الصلح التي أشرفت على عقد الصلح، وشكر أهل الفقيد وعشيرته على حسن الاستقبال والضيافة.

وأضاف "أيها الأخوة، ما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة التي تمر فيها بلادنا بالتحلي بالعفو والصبر والتسامح ونبذ الخلافات والمشاحنات والالتجاء إلى الله لتعم المحبة والتمسك بتعاليم ديننا الحنيف".

ومن جانبه، قال مسؤول مكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية في مقاطعة كوباني عزيز أحمد في كلمة ألقاها بأن "كنا مع لجنة الصلح منذ أول يوم حدث فيه الحادث الأليم، نحن نبارك هذا الصلح لأن السلم الاجتماعي هو أول نواة من فكر الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، لن يهنأ لنا بال وفي قرية من قرانا أخوة متخاصمين، لن يهنأ لنا بال أن نرى عشائرنا وأهلنا هناك تخاصم بينهم، هذا يؤثر على عملنا، يؤثر على بناء وطنا، هذا الوطن يحتاج لكل أبناءه، يحتاج لأبنائه لبناء سوريا بكل مكوناتها".

ويشار إلى أن طفلاً من أبناء عشيرة الجيس قتل على يد طفل من عشيرة الطي على إثر مشاجرة بين عدد من الأطفال، ما أثار خلافا بين أقارب الطفلين، وقد هجر عدد من أقارب الجاني من القرية طيلة الأعوام الفائتة.

وتدخلت لجنة الصلح في ناحية صرين ومكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية في مقاطعة كوباني بين المتخاصمين وتمكنت بعد محاولات عدة من حل الخلاف.

وتسعى لجان الصلح في المنطقة بدعم من علاقات قسد لحل الخلافات بين أبناء المنطقة، إذ تمكنت على مدار الأعوام القليلة الفائتة من حل العشرات من الخلافات وقضايا الثأر التي تعود إلى عشرات الأعوام والجمع بين الأطراف المتخاصمة.

(كروبل)

ANHA