​​​​​​​إقامة مراسم توديعيه مهيبة للصحفي نجم الدين سالاز

أقيمت مراسم توديعيه للصحفي نجم الدين سالاز، اليوم، في قاعة سينما سليم بمدينة السليمانية، وشارك في المراسم العديد من الصحفيين والزملاء والكتاب والفنانين وعائلة وأصدقاء الصحفي نجم الدين سالاز.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، وعرض "سينفيزيون – فيلم" تقديمي حول حياة الكادح في الإعلام الحر نجم الدين سالاز.

وبعد الانتهاء من عرض السينفيزيون، ألقى آراس إبراهيم كلمة باسم شركة جاتر Çetir)) الإعلامية، ولفت إبراهيم الانتباه إلى مجهود الشهيد نجم الدين، وقال بأنهم سيواصلون أعمالهم على دربه.

وتمت قراءة موجز من برقية التعزية التي أرسلتها الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني

ومن ثم قرأ راسان مختار مدير قناة كردسات التلفزيونية رسالة أيضاً، وذكر مختار أنه مسرور لتعرفه على شخص مثل نجم الدين سالاز، وأنهما عملا معاً لسنوات عديدة، كما أوضح مختار أن الشهيد سالاز حظي خلال فترة وجيزة على مكانته في قلوب جميع عوائل مدينة السليمانية.

كما تم قراءة رسالة تعزية أرسلها رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وأكد بأنهم حزينون على استشهاد سالاز وفي نفس الوقت أنهم فخورون به.

كان رمزاً للروح الوطنية الأصيلة

كما ألقى الكاتب والسياسي المعروف في جنوب كردستان محمد أمين بينجويني كلمة في المراسم، وأشار إلى أن الشهيد نجم الدين كان مثل نجمة، فقد كان رمزاً للروح الوطنية الأصيلة.

وبعثت زوجة رئيس العراق، ابنة السياسي الكردي إبراهيم أحمد شاناز أحمد، رسالة تعزية، وتم قراءتها في مراسم التوديع.

ومن ثم ألقت زميلة الشهيد نجم الدين سالاز، الصحفية سميرة سعيد كلمة، أوضحت أن الشهيد نجم الدين سالاز هو شهيد القلم وعمل على الدوام كمناضل وطني. وقالت: "لقد أصبح الرفيق نجم الدين جسراً لتواصل الشعب الكردي معاً في كل أجزاء كردستان الأربعة".

وألقى جميل دمير كلمة باسم عائلة الصحفي نجم الدين سالاز، ووصف الشهيد نجم الدين سالاز بالمعلم، وقال: "لقد كان معلماً وطنياً، ولم ينحني أبداً في مواجهة قمع واضطهاد دولة الاحتلال التركي".

ومن المتوقع أن يتم إرسال جثمان الصحفي نجم الدين سالاز، بعد مراسم التوديع إلى مدينة وان في شمال كردستان، مسقط رأسه.

(أ ب)