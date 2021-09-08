​​​​​​​إقامة معرض لرسومات الأطفال في حلب

وحضر المعرض الذي أقامه منتدى حلب الثقافي في قاعة الاجتماعات التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية، ممثلون عن مؤتمر ستار، والمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وحركة الشبيبة الثورية السورية، بالإضافة إلى أمهات وأسر الأطفال المشاركين في المعرض.

وضم المعرض 32 رسمة تعود لـ 24 طفل/ـة، تراوح أعمارهم بين 4 سنوات حتى 17 عاماً. وتركزت الرسوم على التراث والثقافة، والطبيعة، والحيوانات الأليفة والرسوم الصامتة، فيما أخذت أغضان الزيتون حيزاً كبيراً في العديد من الرسوم المعروضة.

وبدأ المعرض بكلمة افتتاحية ألقاها الإداري في منتدى حلب الثقافي، أحمد بيرهات، وقال: "نهنئ مشاركة جميع الأطفال في هذا المعرض".

وأشار بيرهات إلى أن المعرض أقيم من أجل تعزيز دور الأطفال في جميع المجالات الثقافية، والرسم خاصةً، بغية تطوير مهاراتهم، لأنهم (الأطفال) مستقبل الأجيال القادمة.

بعد قُصَّ شريط الافتتاح تجول الحضور لمشاهدة الرسومات المعروضة.

وانتهى المعرض بتوزيع هدايا رمزية من قبل إداريي منتدى حلب الثقافي على الأطفال المشاركين.

(ع س/س ر)

ANHA