​​​​​​​إقامة فعاليات اليوم الثاني من مهرجان مردوثو للثقافة والفن السرياني في قامشلو

وكانت فعاليات اليوم الأول من المهرجان انطلقت، يوم أمس السبت في مدينة الحسكة.

فعاليات اليوم الثاني، شهدت تقديم فقرات وعروض متنوعة من التراث والثقافة السريانية، وقدمت فرقة دار توما نهريو ومؤسسة إلياس حنا وفلكلور إلياس حنا معزوفة غنائية فلكلورية سريانية، وتضمن المهرجان أيضاً تقديم معزوفة وعزف فردي، وعروضاً من قبل مجموعة كشاف الجمعية الثقافية السريانية في سوريا.

وخلال المهرجان عرض سنفزيون عن سيرة حياة الشاعر والكاتب السرياني ونائب هيئة الثقافة والفن حنا حنا، وتضمن مراحل من حياته ودوره في إحياء الثقافة السريانية والحفاظ عليها.

لتختتم فعاليات اليوم الثاني من المهرجان بعرض من تقدمة الاتحاد النسائي السرياني، تضمن معدات وأدوات من التراث السرياني.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان في يومه الثالث والأخير في مدينة قامشلو.

(ك آ/سـ)

ANHA