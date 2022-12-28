​​​​​​​إقامة أربعينية محتجين فقدوا حياتهم على يد الدولة الإيرانية

على الرغم من عمليات القتل والإعدامات الميدانية والانتهاكات والاعتقالات، تستمر انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية) في روجهلات (شرق كردستان) وإيران دون انقطاع.

فقد أقيمت يوم أمس الثلاثاء، في مدن مهاباد وبوكان وبوناي، أربعينية العديد من المحتجين الذين فقدوا حياتهم على يد سلطات الدولة الإيرانية، على ما أفادت به وكالة روج نيوز.

في مدينة مهاباد، تجمّع المئات في أربعينية آزاد حسين بور، محمد، أحمد، غالغش، كمال أحمد بور، ورددوا شعارات "الشهداء لا يموتون" و "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

كما أقيمت في مدينة بوكان أربعينية هيوا جانجان، الذي فقد حياته في الاحتجاجات، بينما في مدينة باني زار أقارب آسو قادر ضريحه، وهو أيضاً من بين المحتجين الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات.

وأقيمت في مدينة ترويزة، أربعينية عيال حقي وعلي عراق، كما أقيمت أربعينية حميد رضا روح في طهران أيضاً.

وفي الدول الأوروبية تستمر المسيرات الداعمة للانتفاضة الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران التي اندلعت شرارتها عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق في إيران في 17 أيلول الماضي.

وبحسب تقرير لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، فقد 506 أشخاص، بينهم 66 من قوات الأمن، بالإضافة إلى 69 شخصاً دون سن 18 لحياتهم، منذ بدء الانتفاضة.

(ي م)