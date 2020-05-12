​​​​​​​إنتاج مشروع البيوت البلاستيكية يزود سوق كركي لكي بـ 5 طن من الخضار أسبوعياً

مشروع البيوت البلاستيكية في كركي لكي تأسس في شهر كانون الثاني عام 2014، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويضم المشروع 60 صالة زراعية على مساحة نحو 37 دونماً من الأراضي الزراعية. ويزرع المشروع للعام السابع على التوالي أنواعاً مختلفة من الخضار مثل الباذنجان، والخيار، والكوسا، والبصل، والفول، والبطيخ، والبامية، والبقدونس".

المهندسة الزراعية مزكين حسن العاملة في المشروع ذكرت أن إنتاج المشروع بلغ الموسم الفائت حوالي 40 طناً من الخيار، و20 طناً من الباذنجان، تم تسويقها إلى أسواق كركي لكي بشكل خاص.

وشهدت أسعار العديد من السلع الغذائية وخاصة الخضار ارتفاعاً ملحوظاً ولأسباب عدة منها انخفاض قيمة الليرة السورية، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، مما يزيد من أهمية المشاريع الزراعية المحلية للاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبدأ مشروع البيوت البلاستكية منذ أيام بتسويق بواكير إنتاجه من الخضار إلى أسواق كركي لكي، حيث أكد القائمون عليه أن إنتاجه يبلغ نحو 5 أطنان من الخضار أسبوعياً، ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج مع بدء تسويق محصول البندورة بعد نحو أسبوعين تقريباً.

ويتم تسويق محصول المشروع بشكل مباشر إلى تجار الخضار في ناحية كركي لكي بأسعار منخفضة، مما يتيح للتجار تخفيض أسعارها أثناء بيعها للمستهلكين.

كما ويساهم مشروع البيوت البلاستيكية في توفير فرص العمل للعديد من الأهالي وخاصة النازحين، حيث يعمل ضمن المشروع ثلاثة أسر من ديرالزور وحماة من الذين نزحوا إلى ناحية كركي لكي، كما يعمل في المشروع أيضاً قرابة 20 عاملاً خلال مواسم جني المحصول.

المهندسة مزكين حسن أكدت أنهم بصدد توسيع مساحة المشروع وزيادة الصالات الزراعية، إضافة إلى إدخال أصناف جديدة من الخضار في الدورة الزراعية وبشكل خاص محصول البطاطا.

(ك)

ANHA