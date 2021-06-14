​​​​​​​إنشاء خط مياه بطول 1400 متر في الباغوز يخدم 45 ألف نسمة

وباشرت ورش العمل التابعة لوحدة مياه هجين، اليوم، إنشاء خط مياه بطول 1400 متر، باستخدام أنابيب بلاستيك يصل قطرها إلى 10 إنش ويتحمّل ضغطًا يصل إلى أكثر من 16 بار.

ويعتبر هذا الخط خطًّا رئيسًا لأنه يصل بين المحطة وشبكة الأنابيب التي تصل إلى أحياء في البلدة، بعدما تعرض خط البلدة للدمار بشكل كامل أثناء سيطرة مرتزقة داعش على المنطقة، وخلال معارك تحريرها من مرتزقة داعش.

وسيخدم الخط قرابة 45 ألف نسمة يقطنون في عدة أحياء منها: "حي الشيخ حمد، حي الداوود، حي المتلوين، حي الخنافره، حي العلاوين، حي الشريدة وحي الشهابات".

ومن المقرر أن ينتهي العمل فيه خلال الأيام القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن العمل على تأهيل عدة محطات مياه مع شبكاتها جارٍ على قدم وساق بهدف إيصال مياه الشرب إلى المنازل وتخفيف معاناة الأهالي.

(ث ع/ س ر)

ANHA