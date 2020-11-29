​​​​​​​إنجاز مشاريع تعبيد الطرق في كركي لكي واستكمال مشروع الصرف الصحي في الشدادي

تمكنت بلدية الشعب في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو من إنجاز مشاريعها في تعبيد الطرق وإنشاء عبّارات صندوقية، ومد شبكات المياه، بالإضافة إلى تأهيل عدد من الجسور في الناحية والبلدات التابعة لها.

وتضمنت مشاريع التعبيد طريقًا بطول 3 كم في قريتي سرمساخ التحتاني، وفي قرية سرمساخ فوقاني بطول 2 كم، بكمية مجبول زفتي قدّرت بـ 300 متر مكعب، بالإضافة إلى طريق قرية تل جمال بمسافة 1 كم، وكما قامت بفرش طريق قرية دوكركا بمادة بقايا بطول1 كم.

ومن جانب آخر عملت بلدية الشعب في قرية المصطفاوية على تمديد شبكة جديد لمياه الشرب بمسافة 1500متر، إلى جانب تأهيل خطوط للصرف الصحي في دوار آليان، وفي حارة الشهيد كاوى.

بلدية الشدادي تستكمل مشاريع الصرف الصحي

بعد الإعلان عن مشروع الصرف الصحي، وبمسافة 2 كم، والمباشرة فيه في أحياء متفرقة من ناحية الشدادي، أنجزت البلدية قسمًا من المشروع في الحي الجنوبي بطول 1400م، ليكون الحي مخدّمًا بالكامل بالصرف الصحي.

وفي إطار استكمال المشروع باشرت البلدية عملها، صباح اليوم، في الحي الجنوبي لتخديم الحي بالصرف الصحي بطول 600 م، وبذلك ينتهي من الحي.

وحسب القائمين على المشروع، فإنه وبعد الانتهاء منه ستتوجه البلدية إلى إعلان مشروع صرف صحي آخر يشمل الأحياء المتبقية التي تعاني من المشكلة نفسها في الأيام القليلة القادمة.

والجدير ذكره أن بلدية الشعب في ناحية الشدادي توجهت إلى العمل في هذه المشاريع بعد ورود عدة شكاوى من الأهالي في تلك الأحياء، لما تسببه المجارير المعطلة من برك تتجمع فيها فضلات الصرف الصحي وانبعاث الروائح الكريهة.

(كروب /سـ)

ANHA