​​​​​​​إنجاز بعض المشاريع وتوقف بعضها الآخر نتيجة الحظر

وباشرت بلدية الشعب ضمن موازنتها السنوية بتنفيذ عدد من المشاريع في مدينة ديرك خلال الربع الأول من هذا العام، ومنها إنارة مدخل المدينة على طريق قامشلو، وتنظيف مجرى النهر الذي يتوسط المدينة، بالإضافة إلى إنشاء رصيف ورديف الشوارع والمنصفات.

وتستمر حملة تنظيف وصيانة الجسور والأرصفة، بالإضافة إلى تنظيف مجرى النهر من الأوساخ والمخلفات بالتعاون مع جمعية فريدريج هاين كرويس برغ برلين.

هذا وقد بدأت البلدية بترصيف مجرى النهر على الجانبين بطول 500 متر، وعرض مترين والتي تمتد من مفرق الزهيرية وحتى نهاية مجرى نهر المدينة، وتمت زراعة الأشجار المثمرة والحراجية على جانبي النهر.

كما شملت مشاريع البلدية للربع الأول من هذا العام حملة تشجير المدينة والحدائق ووصل عدد الأشجار المثمرة والحراجية التي زرعت من قبل مكتب البيئة في بلدية الشعب بديرك إلى مئات الأشجار.

وقال المسؤول الفني في بلدية الشعب في ديرك حسن محمد إن البلدية انتهت من العديد من المشاريع التي كانت مقررة حسب خطتها المستقبلية لعام 2020.

وتابع محمد "إن مشروع الصرف الصحي والجسور والعبارات وتجهيز الحدائق توقفت نتيجة الحظر الذي فرضه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا منذ 23 آذار/مارس لمنع انتشار وباء فيروس كورونا في مناطقها.

وأضاف محمد "في حال انتهاء الحظر سيتم العمل فوراً على تنفيذ المشاريع التي توقفت نتيجة الحظر.

(ك)

ANHA