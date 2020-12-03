​​​​​​​إنجاز 40 % من مشروع زيادة الاستطاعة الكهربائية في الحسكة

تستمر هيئة الطاقة والاتصالات في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع مديرية الكهرباء في مقاطعة الحسكة بتنفيذ المشروع الكهربائي الجديد لزيادة الاستطاعة الكهربائية في الأحياء الغربية لمدينة الحسكة.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المدينة، بهدف تخفيف الضغط على الخطوط التي تتعرض باستمرار للقطع، وتتسبب بانقطاع الكهرباء عن أحياء "الناصرة، والكلاسة، والمعيشية، وحي العمران وتل حجر".

ويمتد المشروع من محطة تحويل الغزل شرق الحسكة، باتجاه سوق الهال الجديد الواقع في مدخل المدينة الشمالي، وبتكلفة تقدر بما يقارب الـ 127 آلف دولار، حسب مديرية كهرباء الحسكة.

ويعمل فريق مديرية الكهرباء بتمديد خط جديد من محطة التحويل في الغزل شرق مدينة الحسكة بطول 6 كم فوق الأرض و500م تحت سطح الأرض.

ونصبت مديرية الكهرباء واللجنة المشرفة على المشروع 22 برجًا من أبراج "الشد واستقامة"، إضافة إلى صب الباطون المغموس لحوالي 17 برجًا.

رئيس لجنة الإشراف على المشروع، المهندس صلاح حسن، قال لوكالتنا "بدأنا بالمشروع بتاريخ الـ 10 من شهر تشرين الثاني، ومستمرون بالعمل حتى الانتهاء بشكلٍ كامل وتغذية أحياء الحسكة التي توجد فيها الكثير من الأعطال".

′سينتهي المشروع مع بداية العام الجديد′

ونوه حسن إلى أنه تم إنجاز حوالي الـ 40 % من المشروع حتى الآن، وتابع "بحسب تقديراتنا وسرعة إنجاز الأعمال، سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في بداية الشهر الأول من العام الجديد".

ويشير حسن إلى أنهم وصلوا إلى النقطة الشمالية الغربية لحي الطلائع، ويعملون باتجاه حي الخشمان، حيث أُنجز نصف المشروع أي 3 كم وبقي حوالي الـ 3 كم.

وشكر صلاح حسين كافة القائمين على المشروع، ومركز كهرباء الحسكة وهيئة الطاقة والاتصالات على تعاونهم لإنجاز المشروع والانتهاء منه بشكلٍ سريع.

(هـ ن)

ANHA