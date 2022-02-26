​​​​​​​إنهاء مشروع إنارة الشوارع الرئيسة والفرعية في ناحية الشدادي

خلال مدة عمل وصلت إلى 3 أشهر، وعقب نشر أكثر من ٥٠٠ عمود على طول ١٠ كم من الطرق المتفرقة في أحياء وشوارع ناحية الشدادي، أنهت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في مقاطعة الحسكة، بالتعاون مع منظمة فاعلة في ناحية الشدادي مشروع إنارة الناحية.

وتعتمد إنارة الناحية على نوعين من مصادر الطاقة؛ إذ يعمل قسم منها على الطاقة الكهربائية الواردة من المحطات، والقسم الآخر على الطاقة الشمسيةعبر محولتين كهربائيتين، وذلك لضمان استمرار الإنارة، حسب ما أكده مدير القسم الفني في بلدية الشعب في ناحية الشدادي، أمين بلال لوكالتنا.

وبلغ عدد الأعمدة الموزعة في الناحية والمعتمدة على الطاقة الشمسية نحو ٣٠٠ عمود، تم تركيبها في الشارع الرئيس والشوارع الفرعية، فيما وصل عدد أعمدة الإنارة المعتمدة على التيار الكهربائي ٢٠٠ عمود.

ويتم تنظيم آلية توزيع الطاقة عبر محولتين كهربائيتين، لأعمدة الإنارة التي تمتد مسافة 10 كم، وضعت إحداهما في مدخل ناحية الشدادي الشرقي، والثانية في شارع سوق السبت.

يؤكد أهالي الناحية أن هذا المشروع أضفى جمالية على الناحية.

يذكر أن البنية التحتية لناحية الشدادي الواقعة في الريف الجنوبي لمقاطعة الحسكة، قد تعرضت للدمار والتخريب إبان احتلال مرتزقة داعش للناحية، وبدأت تتعافى نتيجة جهود الإدارة الذاتية عقب تحرير الناحية في شباط/ فبراير 2016 من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

(ب د/أم)

ANHA