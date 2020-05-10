​​​​​​​إنهاء مشكلة الصرف الصحي في شارع الوحدة بشكل جذري

باشرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو، بصيانة الإنسداد الحاصل في مجرى الصرف الصحي في شارع الوحدة وسط المدينة، بعد ورود عدّة شكاوى، رغم إجراء البلدية أعمال صيانة جزئية في أوقات سابقة.

حيث كان أصحاب المحال التجارية والأهالي يعانون من الروائح التي كانت تنبعث من الشارع، نتيجة تجمع مياه الصرف الصحي فيه، بالإضافة إلى دخول المياه إلى أقبية المحال المجاورة، بسبب الانسدادات المتكررة للمجاري.

عملية الصيانة تمت بعد دراسة فنية موسعة من قبل بلدية الشعب في مدينة قامشلو، حيث تم استبدال قساطل مجرى الصرف الصحي في شارع الوحدة بقساطل ذات حجم أكبر، نظراً للانسداد المتكرر للقساطل القديمة التي كان يبلغ قطرها قرابة 50 سم.

ومن المقرر مدّ (تزفيت) المنطقة التي تمت فيها الحفريات لصيانة مجاري الصحي بمادة الإسفلت، في الأيام القليلة القادمة، وبذلك ستنتهي معاناة أصحاب المحال التجارية والأهالي في شارع الوحدة وسط مدينة قامشلو.

(ه ح- س ب/أ ب)

ANHA