​​​​​​​إنهاء معاناة السوريين من أبرز أماني الشعب السوري

بعد شهر من الصوم، تستقبل الأمة الإسلامية عيد الفطر السعيد، وبهذه المناسبة تمنى عموم أبناء شمال وشرق سوريا أن يعم السلام في سوريا، وأن يحل الاستقرار.

عمّار المحمد من أهالي مدينة الرقة، تمنى أن يعم الخير والسلام وتصبح الأمور على أحسن حال.

بدوره، تمنى المواطن مصطفى الغانم، من أهالي مدينة الطبقة، أن يعم السلام والمحبة في كل الأراضي السورية، وأن يكون هذا العيد رمزاً للتعايش المشترك بين جميع مكونات الشعب السوري.

علي الأسود، من أهالي بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي، قال: "جل ما نتمناه هو أن تنتهي أحزان الشعب السوري بشكل عام وأهالي شمال وشرق سوريا بشكل خاص، وأن تكون المرحلة القادمة مرحلة الأمن والاستقرار والعيش المشترك".

فواز الناصر، من أهالي بلدة الكسرة في ريف دير الزور الغربي، تمنى أن يعم التكاتف والتلاحم بين جميع السوريين وأن تنتهي معاناة السوريين.

أحمد العلي، من أهالي بلدة الكسرة في ريف دير الزور الغربي، قال: "نتمنى أن يعم الاستقرار جميع أنحاء سوريا وأن يعاد على الجميع بالخير".

وفي إقليم الجزيرة، المواطن عودة الزغين من أهالي ناحية تل براك في مقاطعة قامشلو، هنأ عموم الشعب السوري بقدوم عيد الفطر وتمنى أن يُجمع شمل عموم السوريين وأن يعود المهجّرون إلى ديارهم.

وتمنى حسن سعدون من تل براك أيضاً أن تنعم شمال وشرق سوريا بمزيد من التقدم والازدهار في كل المجالات.

وأوضح المواطن حاج محمود محمد، من مقاطعة الحسكة، أنّ العيد يحمل معه الفرح والتلاحم، كما يقوي أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، لاجتماع الأحباب والأصدقاء فيه، وازدادت بهجته بتحسن الموسم الزراعي في المنطقة.

أما المواطن صباح عواد الدلي من ناحية الهول في مقاطعة الحسكة، تمنى أن يعم الأمن والأمان المنطقة وسوريا بقدوم عيد الفطر.

وتمنى كذلك، المواطن علاء الفياض من ناحية الشدادي، أن تهدأ الأوضاع، ويعود المغتربون إلى ديارهم، وقال: "على الرغم من الغلاء إلا إن بهجة العيد لا تزال موجودة، وأتمنى ان يعود جميع البعيدين عن ديارهم إلى منازلهم".

(كروب/أ ب)

ANHA