​​​​​​​إنهاء دورة تدريبية للمعلمين في ريف دير الزور الغربي

بناء على توجيه لجنة التربية والتعليم في دير الزور، وبهدف رفع مهارة المعلمين وتنمية قدراتهم، أقام المجمع التربوي في بلدة الكسرة التابعة لريف دير الزور الغربي، دورة تدريبية للمعلمين تحت إشراف محاضرين وكوادر مختصة، حرصًا منها على النهوض بالواقع التعليمي في المنطقة.

هذا واستمرت الدورة لستة أيام، حيث بدأت يوم الأحد الماضي الواقع في 31 كانون الثاني 2021، وانتهت اليوم السبت.

وفي السياق، قال المحاضر فرحان الحمود، لوكالتنا: "منذ عام 2014 حتى عام 2017 تراجعت العملية التربوية في ديرالزور بشكل كبير، وتفشّى الجهل فيها نتيجة ممارسات داعش في المنطقة".

وبيّن أنه، بعد تحرير البلدة وإلى الآن، طرأ تغيير كبير، وأكد أن أغلب المعلمين من ذوي الشهادات الثانوية العامة، الزراعية، الصناعية.

كما أجرت الرئاسة المشتركة للجنة التربية والتعليم بدير الزور، اليوم، جولة إلى المدارس التي أقيمت فيها الدورات، وللاطلاع على سير العملية التدريبية داخل قاعات التدريب.

ويتبع للمجمع التربوي في بلدة الكسرة، مئة وثلاثة معلم/ة، يدّرسون في أربع وستون مدرسة، فيما يصل عدد الطلاب في البلدة إلى ثلاث وثلاثون ألف وأربعمئة طالب/ ة.

(ع ص/ س ر)

ANHA