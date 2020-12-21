​​​​​​​إنهاء المرحلة الأولى من مشروع تشيّيد مكبّ النّفايات في قامشلو وعامودا 

سعياً للتّخفيف من حدّة الروائح الكريهة النّاتجة عن حرق النّفايات في كل من مدن وقرى إقليم الجزيرة، ولمنع إصابة الأهالي بأمراض خطيرة، أنهت مديرية البيئة التابعة لهيئة الإدارة المحلية بالتعاون مع لجنة البلديات وحماية البيئة في إقليم الجزيرة المرحلة الأولى من مشروع تشيّيد مكبّ نفايات مركزي بعيد عن التجمّعات السكانية.

ويعدّ هذا المشروع الأوّل من نوعه على مستوى الإقليم، ويهدف المشروع لتطوير عملية طرح النّفايات ومعالجتها من خلال تحويل المكبّات المكشوفة إلى مطمر، حيث يتم من خلالها التخلّص من النّفايات بشكل سليم.

وانتهت المرحلة الأولى بإنشاء محطّات نقل النّفايات في المدن المستهدفة، وهي مدينة قامشلو وناحية عامودا، ومن ثم نقلها عبر شاحنات مخصّصة لهذا الغرض ، لتصل إلى المكبّ الرئيسي في غرب قرية غزيلة التابعة لمنطقة الهول في مدينة الحسكة، حيث ستُطمر هناك بشكل فنيّ، ويصل عدد شاحنات نقل النّفايات ست شاحنات تتسع لقرابة الـ40 إلى 50طن.

وبدأت المرحلة الثانية في مدينة قامشلو، وبالنسبة للمطمرة فتمّ الانتهاء من الخلية الأولى التي تتسع لنفايات عام واحد وسيتمّ إنشاء خمسة خلايا اخرى بمسافة مئة متر في قرية غزيلة، ومن المحتمل أن يشمل هذا المشروع مدن أخرى في إقليم الجزيرة كمدينة الحسكة.

وعن العوامل والشروط البيئية التي يتمّ على أساسها اختيار المكان المناسب، أوضح المهندس في قسم النّفايات الصّلبة في مديرية البيئة بشير علي قائلاً:" اُختير المكان كونه مناسب وبعيد عن المدن والاماكن السكنية وعن المياه الجوفية، ويتحقّق فيها جميع الشروط البيئية، وسعتها كافية لاحتواء النّفايات لمدة خمس أعوام مع الاستمرار بوضع استراتيجية بعيدة وطويلة الأمد لمعالجة مشكلة النّفايات".

وأشار علي إلى أنّ المشروع يستهدف النّفايات البلدية فقط، وبالنسبة للنّفايات الأخرى كالّنفايات الطبّية، فهناك مشاريع أخرى تقوم بالتخلُّص منها.

والجدير بالذكر أنّه قبل مدّة باشرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو، بالتّنسيق مع الهلال الأحمر الكردي وهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، بتشغيل مشروع التخلُّص السّليم من المخلّفات الطبّية، عبر تجميع مخلّفات المشافي في المدينة وناحية عامودا، وإتلافها في المكان المخصّص لها بعيداً عن اختلاطها بالنّفايات التي تخصُّ المدنيين.

(م ح)

ANHA