​​​​​​​إندونيسيا تدعو الرئيسين الروسي والأوكراني لقمة G20 وروسيا تعلق: قرار المشاركة لم يتخذ بعد

وقال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، أنه دعا نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في إندونيسيا بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه "تمّ التوصل إلى تسوية بعد ضغوط مارستها الدول الغربية لإبعاد روسيا عن المجموعة منذ بدء غزوها لأوكرانيا".

من جانبه، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة من نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، لكن القرار بهذا الشأن "لم يتخذ بعد".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين بوتين وويدودو كانت "إيجابية إلى حد كبير"، مضيفاً أن الرئيس الروسي تمنى لإندونيسيا النجاح في ترؤس الدورة الحالية من مجموعة العشرين.

وتابع رداً على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في القمة القادمة أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، مضيفاً: "في الواقع شكر الرئيس بوتين السيد ويدودو على دعوته الكريمة للمشاركة في القمة، وستستعد روسيا لها وستفعل كل ما بوسعها كي تكون الرئاسة الإندونيسية ناجحة".

ورداً على سؤال عن إمكانية عقد اجتماع على هامش قمة G20 المزمع عقدها في جزيرة بالي الإندونيسية، قال المتحدث إنه "من السابق لأوانه التحدث عن الخيارات المحتملة"، متعهداً باطلاع الرأي العام على أي قرارات ستأتي في هذا السياق.

وتعد روسيا عضواً في مجموعة العشرين، بينما أوكرانيا ليست كذلك.

ومنذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، واجهت إندونيسيا ضغوطاً شرسة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لمنع روسيا من حضور القمة.

لكن جاكرتا أصرت على أنها بصفتها الدولة المضيفة، يجب أن تظل محايدة، بينما اقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن أوكرانيا يمكن أن تشارك.

(د ع)