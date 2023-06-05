​​​​​​​إمكانية تحليل 90% من المواد الغذائية التي تدخل لشمال وشرق سوريا

افتتحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مخبراً عاماً؛ لتحليل المواد الغذائية والمياه، في 11 من أيلول 2022 بمدينة الحسكة.

ويعتبر المخبر العام، الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا، ويضم خمسة أقسام؛ قسم المواد الغذائية والمياه ويضم هذا القسم ثلاثة أقسام فرعية "تحليل الأغذية، وتحليل الجراثيم وتحليل المنظفات"، وقسم الزراعة، وقسم البيطرة، وقسم تحليل الأدوية البشرية والزراعية وقسم تحليل الحمض النووي "DNA".

ويعمل في المخبر أكثر من 60 خبيراً في مجال التحاليل الزراعية والسماد والأغذية والمياه.

الهدف

الهدف من افتتاح المخبر العام هو تحليل كافة المواد التي تدخل إلى شمال وشرق سوريا، ومراقبة ورفع جودة كافة المنتجات الزراعية والغذائية، وتفادي إدخال مواد ذات جودة رديئة أو منتهية الصلاحية.

الرئيسة المشتركة للمخبر العام هاجر أحمد أوضحت لوكالتنا: "افتتاح المخبر العام كان الخطوة الأولى على مستوى شمال وشرق سوريا للحفاظ على صحة أهلنا، ونتيجة كثرة إدخال المواد والبضائع العشوائية إلى المنطقة، ارتأينا افتتاح المخبر العام".

وأضافت: "قمنا في البداية بتفعيل قسم المواد الغذائية والمياه، وتقدمنا كثيراً في هذا القسم، نستطيع الآن تحليل 90% من المواد الغذائية التي تدخل شمال وشرق سوريا".

هذا ويضم قسم المواد الغذائية أيضاً تحليل مواد التنظيف وقسم الجراثيم، ونوهت هاجر أحمد: "نحلل مواد التنظيف مثل الصابون، ودواء الغسيل، والشامبو، وغيرها من مواد التنظيف، وعند الاشتباه بالمادة التي قمنا بتحليلها نقوم بإدخالها إلى قسم الجراثيم".

تفعيل قسم السماد

ويعمل المخبر العام على تفعيل قسم خاص لتحليل الأسمدة الزراعية التي تستخدم في شمال وشرق سوريا، لرفع جودة الإنتاج الزراعي، وحسب هاجر أحمد، سيتم العمل على تحليل مادة السماد التي تدخل إلى المنطقة في شهر حزيران.

وأشارت هاجر أحمد إلى أن: "هناك أعضاء يقومون بأخذ العينات من المواد التي تدخل المنطقة"، وأردفت: "في الوقت القريب يعمل المخبر العام على افتتاح قسم تحليل الأعلاف التي تدخل من الخارج إلى مناطقنا أو التي يتم صنعها في مناطقنا، أما باقي الأقسام فتتم الدراسة عليها وسيتم افتتاحها في أقرب وقت".

وبيّنت الرئيسة المشتركة للمخبر العام في مدينة الحسكة، حاجتهم إلى خبراء من أجل تفعيل كافة الأقسام ضمن المخبر.

(سـ)

ANHA