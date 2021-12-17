​​​​​​​إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لدولة الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً إلى الإعلام والرأي العام، حول عملية القبض على الخلية، وجاء فيه:

"تهاجم دولة الاحتلال التركي، في كل فرصة تسنح لها، على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا. وتحاول عبر وسائلها الاستخباراتية الوصول إلى نتائجها العدائية.

وضمن هذا الإطار، جنّدت دولة الاحتلال التركي خلية مكونة من ٤ أشخاص وهم (خضر محمد العزو، ومحمود محمد العزو، وأحمد حسين جرجب، وأيمن محمد الناصر) لجمع معلومات عن نقاط وقيادات عسكرية والعديد من الأعمال التي تخدم دولة الاحتلال التركي.

في شهر تشرين الثاني، ونتيجة عملية خاصة قام بها فريق العمليات العسكرية ووحدات مكافحة الإرهاب؛ تم القبض على الخلية. وبهذه العملية تم إيقاف العمليات التي كانت ستستهدف شعبنا.

واعترفت الخلية المقبوض عليها بجميع أفعالها وتحضيراتها المستقبلية لشن الهجمات والأعمال الاستخباراتية التي قامت بها".

(ف)