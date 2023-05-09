​​​​​​​إلقاء القبض على داعشيين في دير الزور

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه: "نفذت وحدات مكافحة الإرهاب YAT التابعة لقوّات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوّات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق CTG، عملية أمنية، استهدفت تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة صور بريف دير الزور الشمالي".

وأكد البيان: "خلال العملية، ألقت القوّات المشتركة القبض على عنصرين في تنظيم داعش الإرهابي كانا ينشطان في عمليات القتل والاغتيال ضد القوات العسكرية ووجهاء المنطقة، بالإضافة إلى عمليات تهريب العناصر الإرهابية".

ونوّه البيان إلى مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة، وكذلك أجهزة اتصالات كانت بحوزة المرتزقين.

(أ ب)