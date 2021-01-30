​​​​​​​إلقاء القبض على 4 عناصر داعش في ريف دير الزور

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، كشفت فيه حصيلة عملية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب في الـ 28 من كانون الثاني الجاري، ضد خلية تابعة لمرتزقة داعش في قرية الطيانة بريف دير الزور.

وجاء في نص البيان:

"على الرغم من هزيمة داعش جغرافيًّا، إلا أن نشاطه في تنظيم نفسه وأعماله الإرهابية مازلت مستمرة، وهو في تحرّك مستمر للعبث بأمن واستقرار المنطقة، كما أن حملات قواتنا مستمرة دون توقف في مواجهة هذه التحركات والنشاط، حيث تمكنت من تنفيذ عمليات كبيرة ومهمة ضد داعش.

وفي هذا السياق، وبتاريخ الـ 28 من كانون الثاني الجاري، نفّذت وحدات مكافحة الإرهاب عملية ضد خلية تابعة لمرتزقة داعش في قرية الطيانة التابعة لريف دير الزور، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 من عناصر مرتزقة داعش، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، وهي (47 مدفع هاون، و43 صاعق خاص بقذائف الهاون، 3 أسلحة كلاشنكوف، بالإضافة إلى 5 مخازن و80 طلقة مسدس، وكمية من مادة الـ TNT).

وتستمر قواتنا في عمليات التمشيط لحفظ أمن واستقرار المنطقة".

(د ج)