​​​​​​​إلقاء القبض على 25 مرتزقاً والعثور على أسلحة في بلدة صرين

أعلنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية القبض على 25 مرتزقاً لداعش في بلدة صرين جنوبي مقاطعة كوباني ضمن الحملة الأمنية "الانتقام لشهداء الرقة"، في يومها الثاني.

وخلال بيانٍ ألقته قوى الأمن الداخلي من داخل بلدة صرين أعلنت العثور على أسلحة وذخائر كانت بحوزة المرتزقة في البلدة والريف.

وطالبت قوى الأمن الداخلي خلال البيان؛ السكان بالتعاون معهم في القضاء على الخلايا النائمة للمرتزقة وتحركاتهم في منطقة صرين.

وبدأت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية ليل أمس الأربعاء، تنفيذ عمليات أمنية واسعة النطاق وإطلاق غرفة العمليات المشتركة لـ "حملة الانتقام لشهداء الرقة" في مناطق الرقة، الطبقة، الجرنية وصرين.

وتستهدف الحملة بشكل أساسي ملاحقة وضبط عناصر الخلايا الإرهابية، وفي مقدمتهم العناصر الخطيرة، وتدمير قنوات التواصل بينهم وكذلك إزالة مخابئ نشاطهم المحتملة وتجفيف البيئة المساعدة لهم بما فيها العناصر التي تيسر وتتستر على الخلايا وشبكات التجنيد والاستقطاب.

(ز س/د)

ANHA