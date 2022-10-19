​​​​​​​إلهام أحمد: كلّ من يلتزم الصمت حيال الهجمات الكيماويّة يعدّ شريكاً فيها

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في الحصيلة التي نشرتها في الـ 17 من شهر تشرين الأول الجاري؛ والتي تشمل ستّة أشهر من الهجمات الاحتلاليّة التركيّة ومقاومة الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا؛ أنّ دولة الاحتلال التركي شنّ 2476 هجوماً بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة على هذه المناطق.

وقد أعلنت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) عبر بيانٍ لها يوم أمس (18 تشرين الأول)؛ عن استشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة من كريلا حركة التحرر الكردستانيّة في الهجمات الكيماويّة التي يشنّها جيش الاحتلال التركي ونشرت سجلّاتهم.

وبعد هذه البيانات؛ أثار استخدام هذه الأسلحة الكيماويّة سخطاً كبيراً في أجزاء كردستان الأربعة والعالم أجمع. وإلى جانب سلسلة الفعاليات التي شهدتها منطقة شمال وشرق سوريا للتنديد باستخدام هذه الأسلحة؛ فإنّ قيادات المنطقة أيضاً أبدوا ردود فعلٍ حازمة حيال هذا.

وقد تحدّثت رئيسة الهيئة التنفيذيّة لمجلس سوريا الديمقراطيّة (MSD)؛ إلهام أحمد إلى كالتنا قائلةً: "أيّاً كان من يلتزم الصمت حيال هذه الجرائم فهو يُعدّ شريكاً فيها".

وأشارت إلهام أحمد إلى أنّ التزام الصمت حيال جرائم تركيا المستمرة أمر غير عادل وقالت: "لقد ارتكبت الدولة التركية مجزرةً، ويجب وصف هذه المجزرة وتوثيقها وتحويلها إلى المحاكم. يجب ألّا يتمّ التزام الصمت حيالها. فهي تستدعي الإدانة. يتم انتهاج السياسة ذاتها في روج آفا أيضاً. يجب وضع حدّ لسياسة الإبادة ومحاكمة الدولة التركيّة".

(ر)

ANHA