​​​​​​​إلهام أحمد: حزب العمال الكردستاني هو نوروز بالنسبة للشعوب المضطهدة

أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، خلال كلمة ألقتها في نوروز إقليم عفرين، على ضرورة الكفاح بوتيرة أعلى لجعل هذا العام عام الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وتحرير الأراضي المحتلة.

واستهلت إلهام أحمد كلمتها بتهنئة الأهالي بنوروز 2022، وقالت: "نبارك نوروز هذا العام للشهداء خاصة ولعموم الشعب الكردي والعالم برمته وللمقاتلين المرابطين في خنادق القتال لحماية إرث ثورتنا".

'حزب العمال الكردستاني هو نوروز للشعوب المضطهدة'

واعتبرت أن حزب العمال الكردستاني هو نوروز بالنسبة للشعوب المضطهدة، وقالت: "حزب العمال الكردستاني كان وما زال مثل كرة ثلج تكبر رويداً رويداً، وأصبح أملاً للشعوب المضطهدة في الحصول على حريتهم، فالحزب هو خطوة كبيرة نحو الحرية التي أصبحت قريبة أكثر من أي وقت آخر، فمنذ 50 عاماً والحركة بريادة القائد آبو تناضل توقاً للحصول على حياة كريمة".

ولفتت إلهام أحمد الانتباه إلى فضل الشهداء، قائلة: "في مواجهة سياسة الإبادة والإنكار هناك مقاومة كبيرة أمام الأعداء الذين يحاولون أن يقضوا على الوجود الكردي، وقد أثبت شهدائنا مدى إيمانهم بقضيتهم، فتضحياتهم جعلت رؤساء الدول العظمى تهنأ هذه المناسبة التاريخية. والحرية التي ننعم بها هي بفضل الشهداء".

مضيفة: "الطريق الذي سلكناه وما زلنا نسلكه لن نعود منه أبداً، فإصرارنا وإثبات أنفسنا خلق لنا أعداء يحاولون إنكارنا وإبعادنا عن طريقنا، لكن إصرارنا في الدرب نفسه قرّبنا نحو الحرية أكثر".

'مقاومتكم في الشهباء دليل تشبثنا بأرضنا'

وأكدت إلهام خلال كلمتها إصرارهم على تحرير كافة الأراضي المحتلة، وقالت: "نحن مصرون على تحرير كل شبر من أرضنا التي احتلها العدو، فمقاومتكم ووقوفكم في الشهباء هو أكبر دليل على إصرارنا وتشبثنا بأرضنا".

وزادت قائلة: "نحن نسلك درباً صحيحاً والنتائج باتت ظاهرة وهي بفضل نضالنا وإرادتنا. الأعداء الذين يريدون أن يمارسوا حرباً خاصاً، يجب أن نقول لهم لن تتمكنوا مجدداً من إخداعنا ونحن من سننتصر".

هذا العام سيكون عام حرية القائد آبو

وشددت إلهام على أن الوحدة هي سبيل تحقيق حياة حرة، وأضافت: "بيد واحدة وتنظيم واحد سنحقق ما نريد، والوحدة هي سبيل الخلاص من العبودية، يجب أن نجعل من أنفسنا قوة كبيرة. اليوم يُحتَفل بنوروز في كردستان والعالم أجمع وهذا يدل على أن هويتنا يجب أن تُقبل ويعترف بها".

واختتمت إلهام كلمتها بالقول: "هذا العام سيكون عام حرية القائد آبو، سيكون عام الاعتراف بوجود الشعب الكردي في العالم، يجب أن نعلي صوتنا وأن نزيد من مطالبنا ويجب أن نفرض أنفسنا على العالم. لا للانقسام. ولنا الحق أن نعيش بحريتنا وكرامتنا لأننا شعب صادق في الشرق الأوسط".

هذا يقام نوروز إقليم عفرين في قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، بمشاركة عشرات الآلاف من مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء.

(كروب/ س ر)

ANHA