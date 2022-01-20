​​​​​​​إلهام أحمد تجتمع مع ممثلي عفرين ويدعون المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها القانونية حيال عفرين

بحلول الذكرى السنوية الرابعة لبدء الهجوم التركي على مقاطعة عفرين، استقبلت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، وفد ممثلي منطقة عفرين، والذي ضم، كل من أسعد منان، رمزي شيخموس، أحمد خاني، عبد الحميد، هيڤي مصطفى إبراهيم، أمينة ٱلا والدكتور جوان حمي.

وأجمع المجتمعون، على أن احتلال عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته كان بموافقة دولية، والذي تجلى بتعامي المجتمع الدولي اتجاه جميع الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين أثناء الهجوم واستخدامهم للأسلحة المحرمة دولياً.

وكما اشار المجتمعون، إلى أنه بعد مرور4 سنوات على احتلال عفرين لا يزال المحتل التركي ماضياً في سلسلة جرائمه بحق السكان الأصليين، إلى جانب تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي في المنطقة وسط صمت دولي.

وركز المجتمعون، حول سبل وممكنات عودة أهالي عفرين وكيفية وقف الجرائم المستمرة بحق المدنيين المتبقين، وحول أوضاع المهجرين في مناطق الشهباء ووسائل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وفي النهاية، دعا المجتمعون، المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف السوري لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإنهاء الكارثة المستمرة في عفرين المحتلة، ووضع حد لمعاناة سكانها المهجرين قسراً، وإنهاء جرائم الحرب.

(كروب)

ANHA