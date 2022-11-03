​​​​​​​إلى الشعب والرفيقات والرفاق والعائلة.. رسائل من الفدائيتين روكن وسارا

نشرت صحيفة سرخبون في عددها الجديد رسالة للمقاتلتين سارا تولهلدان وروكن زلال، اللتان قامتا بكتابتها قبل تنفيذ عمليتهما الفدائية، لأجل كتيبة الخالدين للشهيد زيلان وقيادة قوات الخاصة في وحدات المرأة الحرة – ستار.

الرسالة التي نشرتها صحيفة سرخبون والتي نقلتها وكالة فرات للأنباء هي كالتالي:

رسائل سارة تولهلدان وروكن زلال اللتان نفذتا عملية فدائية في مزيتلي

الرفيق زنار، دوغان، منذر، روجهات، جيندا والعشرات من رفاقي الذين لا يمكن ذكرهم بالأسماء، شعبي البطل وقائدي الذي هو الفدائي الأعظم، الذي علمنا بموقفه كيف يكون روح العصر، وما يقع على كاهلي هو عدم العيش على هذه القيم العظيمة، ما يقع على عاتقي هو أن استحق هذه القيم العظيمة، عدا ذلك، فأنا لا أقبل لنفسي طريق مختلف، لذلك، فإن إصراري ورغبتي في الرد أقوى من أي وقت مضى، من خلال ولائي لحقيقة الشهداء، وهم أعظم قيم لنا، وكذلك ولائي تجاه إيديولوجية القائد عبد الله أوجلان.

تقريري لأجل العملية الفدائية من أجل كتيبة الخالدين للشهيدة زيلان:

اسمي – نسبتي: دلدار أوربر

اسمي الحركي: سارة تولهلدان

تاريخ ميلادي: 4 نيسان 1992

أنا من قرية جمان الواقعة في ريف ناحية قلبان بمنطقة شرناخ.

أنا أنحدر من عائلة وطنية تمتلك أقوى حس وطني، وتكن ولاءً للقائد والحزب على المستوى العاطفي، لكنها عالقة بين ثقافة الحزب ومعايير الحياة الإقطاعية ثم ازدادت فيها أسلوب حياة المدن الكبرى، وبهذا الشكل أصبحت كوزموبليتيكيا، وبدأ ولاء عائلتي للحزب منذ بدايته، قبل ولادتي.

نتيجة سياسات الهجرة القسرية، انتقلت عائلتي إلى جنوب كردستان، التي هي مثل العديد من العائلات من شمال كردستان، الذين هجروا عنوةً في عامي 1994 – 1993 وانتشروا في جميع أنحاء العالم، بسبب ممارسات الدولة التركية في أعمال حرق القرى، إبعاد الشعب من أرضه، الثقافة، وقيمهم الحياتية، على هذا الأساس، في فترة طفولتي لسنوات، قضيت لحظاتي التي كنت أحاول فيها تعلم الحياة في جنوب كردستان في ظل ظروف صعبة وقاسية، شكلت هذه الظروف تأثيراً من الناحتين الإيجابية والسلبية على شخصيتي، العيش في ظروف المخيم، فإن معرفة حقيقة العدو في طفولتي آلمني كثيراً، وفي الوقت نفسه، زاد شعوري في الانتقام، من ناحية أخرى، فإن محاولات حركة الحرية لأجل حماية أهالي المخيمات، في اللحظات التي حاولوا فيها نشر أيديولوجية القائد أوجلان بين الشعب، هي الدافع الأساسي لأجل الانضمام إلى الحزب، وعلى هذا الأساس، عندما كنت أبلغ من العمر 7 – 8 سنوات، عاهدت نفسي على أن أكون مقاتلة في صفوف الكريلا عندما أكبر.

مرت السنوات وحدثت العديد من التغييرات في حياتنا، بسبب بعض الظروف العائلية في أوائل 2000، انفصلنا عن الأشخاص الأعزاء في المخيم الذين شاركناهم نفس الألم، نفس الفرح، نفس الحزن، وتوجهنا إلى المدن الكبرى في تركيا، لكن لم أقبل أبداً الذهاب إلى تركيا، ولم أوافق على ذهابي قط، لقد كنت أحلم بالعودة إلى المخيم أو إلى قريتي ذات يوم، لذلك، عندما سجلتني عائلتي في مدارس النظام، وقفت ضدها بغضب شديد، لأنني وضعت أساسي من خلال ثقافتي، على الرغم من الإمكانيات والفرص القليلة، كان شرفاً لي لأني بدأت دراستي بلغتي، كنت أردد نشيدي، تعرفت على قائدي، حاولت أن أفهمه من خلال إحساسي التاريخي، بعد هذه المشاعر العظيمة، هل كان من الممكن للمرء أن يدخل في تلك الحياة!، عندما أقول هذا، فأنا بالتأكيد لا أقول إن هذه الحياة لم تؤثر على شخصيتي بأي شكل من الأشكال، وكان يؤذيني من نواحي كثيرة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو عهدي على الدفاع عن ماضيي، وعلى هذا الأساس انضممت إلى صفوف الحزب في 7 تموز 2009 في مدينة اسطنبول.

عندما انضممت إلى الحزب قلت إنني سأكون الشخص الذي سيحمل هذا الحمل، إذا تحدثت عن طريقة انضمامي إلى التنظيم؛ قلت لن أكون عبئاً على حزب العمال الكردستاني عندما كنت لا أزال في النظام ، بل سأحمل العبء، ولم أتمكن من ملئه بشكل مرض، لكنني كنت أرغب دائماً في السير مع هذا الفهم، تم إنشاء طريقة جيدة للانضمام حيث كان تضيق بي السبل، وكانت تعطي صعوبة للتنظيم ورفاقي لأنني كنت بعيدة عن أيديولوجية وثقافة ومعايير حياة حزب العمال الكردستاني، خاصة لأنني لم أكن على دراية بالشخصية الخاطئة لحياة النظام، إلى جانب نواياي الحسنة، ولم أستطع التخلص من هذا الايديولوجية لفترة طويلة، بلا شك ، بسبب التصور بأن ديالكتيك حياة حزب العمال الكردستاني توصلنا الى ان نكون مقاتلات، والشخصية التي تريد النضال، حتى لو كانت مصممة على طريقها، حتى لو كانت لديها عيوب ؛ لا يمكن للمصاعب التي تواجهنا ان تكون عائقاً أمام مسؤولياتنا بأي شكل من الأشكال ويجب ان يتم التعرف أنه لا ينبغي أن تكون عائقاً، ربما لم تكن تشعر بالكثير حيال ذلك في البداية، لكن بمرور الوقت أصبحت على دراية بهذا الموقف، لذلك، في العملية الأولية ، على الرغم من أنني كنت بعيدة عن فهم عمق حقيقة الحياة ولم أعطي لنفسي مهمة، وطبيعة الارتباك في شعوري؛ لقد كانت علامة على الابتعاد عن العديد من المعايير الأخلاقية لحزب العمال الكردستاني، حيث كنت بحاجة إلى الفهم لإنهاء هذا الابتعاد، وحاولت أن أستوعب هذا العقلية من القائد ومن يوميات الرفاق الشهداء.

وفي هذه المرحلة، وبعد أن قرأت كتاب "ثلاثة خالدين بحياتهم الفدائية"، أصبحت على دراية بمؤسسة القوات الخاصة، وقررت أنه يجب علي الانضمام إلى هذه المؤسسة بالتأكيد، وتم قبول اقتراحي بالانضمام إلى القوات الخاصة نتيجة لهذا القرار، وعلى هذا الأساس شاركت في عمل المؤسسة في الأشهر الأخيرة من عام 2010، أدركت حقيقة التضحية التي هي جوهر حزب العمال الكردستاني من خلال الانضمام إلى هذه المؤسسة، وما حصلت عليه كان يصدمني، لأنه حتى تلك اللحظة كانت حياتي العاطفية تعرفني بنفسي، ولقد جعلتني أدرك مدى إقصائي من نفسي، وكم فقدت هويتي، وكم أصبحت للعدو، كان يجب أن يؤدي هذا الادراك إلى صراع أكبر، وكراهية أقوى للعدو، وتلبية هذه الحاجة في الحياة، ومع ذلك، فأن الشيء الذي بنيته في شخصيتي؛ لقد تحولت إلى شخص البسيط أكثر، لا تتعامل مع الموقف بموضوعية، بل بشكل عاطفي، لذلك تراجعت خطوة إلى الوراء، لقد كان هروباً من الناحية الجوهرية وكنت أعرفه جيداً، أي أن المشكلة لم تكن في المكان، بل المشكلة كانت معي، المشكلة كانت في شخصيتي التي شتت العدو، ولهذا السبب لم أستطع الهروب، كان يجب علي البقاء، والقتال مع نفسي ومع شخصيتي للعدو وتحرير روحي، وإذا أردت الكفاح من أجل قيمي، ومن أجل قائدي، ومن أجل حركتي، ومن أجل شعبي، كان علي أن أكون أنا نفسي أولاً، وبدون أن أكون متملكة لنفسي، أي بدون أن أكون نفسي، كيف كان يمكنني أن أكون واحدة بالملايين؟

وبعد أن أدركت هذه الخصوصيات، بدأت في المشاركة بقوة أكبر في الحياة، وان طريقة الانضمام هذه جعلتني أتذوق الحياة أكثر، لكن مع مرور الوقت أدركت أن مشاركتي لن تكون الرد للمرحلة، باستثناء المهام اليومية، فأنا ما زلت ضعيفة في تنفيذ المهام التاريخية، لذلك دخلت في إدراك عميق، ونتيجة لهذا التعمق، اقترحت لنفسي بالانضمام إلى كتيبة الشهيدة زيلان الخالدة، ولقد انتظرت 3 سنوات حتى يتم قبول اقتراحي، وسنحت لي الفرصة للانضمام إلى الكتيبة بعد 3 سنوات، وشاركت في العديد من التدريبات القيمة والهادفة في الكتيبة، التي جعلتني أمتلك فراسة، بالطبع، فاستمر حصار حياة النظام إلى جانب المعايير الأخلاقية والجميلة التي حققتها، مما منعني كامرأة من تمثيل رسالة وهوية كتيبة الشهيدة زيلان، ولإتقان جوهر المقاتلة لخط الإرادة وحقيقة الشهيدة زيلان في شخصيتي، ولذلك لم أتمكن من ان اكون الرد لزيلان وزناران ودوغايان ومنذران وروجهات وجيندا حتى يتم رفع هذا الحصار بالكامل، أنا على علم بذلك، لهذا السبب لا يمكنني أن أضع نفسي وراء أي حجة، لأن رفيقتي زنارين ودوغا ومنذر وروجهات وجيندا والعشرات من رفاقي الذين لا يمكن أحصائهم، وشعبي البطل وقائدي الذي هو أعظم فدائي الذين علمونا بموقفهم كيف يكون الأمر بدون روح العصر، وان ما يقع علي عاتقي هو عدم العيش على هذه القيم العظيمة، ما يقع علي عاتقي هو أن أستحق هذه القيم العظيمة، وبغض النظر عن هذا، فأنا لا أقبل طريقة مختلفة لنفسي، لذلك، ومع الولاء لحقيقة الشهداء، التي هي أعظم قيمة لنا، والولاء لفكر القائد عبدالله أوجلان، فإن إصراري ورغبتي في الرد أقوى من أي وقت مضى.

إلى كل الرفاق الذين ينبض قلبهم بالحقيقة الآبوجية

الحقيقة التي تجعل من حزب العمال الكردستاني حزب عمال كردستانياً هي قيمة الحقيقة في علاقات الرفاق، لقد عاش حزبنا ، حزب العمال الكردستاني ، بقيادة القائد، حقيقة الرفاقية بعمق ، وتحول إلى حزب ، وإلى جيش ، وفي هذه الفترة أصبح صوت كل المضطهدين، ففي تاريخ حزب العمال الكردستاني ، كان الرد من أجل حقي وكمال وفرهاد ومظلوم وبيريتان وزيلان وساريا دائمًا هو زيادة الحياة الرفاقية وتنميتها، بالنسبة لنا؛ أولئك الذين تأثروا بهذا التقليد ويريدون أن يكونوا من أتباع هذا التقليد ، فإن علاقات الرفاقية هي فوق كل اعتبار، ومن أجل معرفة ما إذا كان حزب العمال الكردستاني يتقدم بالطريقة الصحيحة أم لا ، يجب على المرء أن ينظر إلى علاقات الرفاقية تلك لأن قائدنا يقول ، "علاقات الرفاقية هي جوهر العلاقات الاجتماعية، بقدر ما هي المجتمع التاريخي ، فهي أيضًا علامة على المجتمع المستقبلي، وبالأساس هي علاقات أيديولوجية، إنها علاقة الحقيقة التي تنتج الأيديولوجيا"، وفقًا لهذا الشرح ، يجب أن تكون علاقات الرفاقية بيننا متوافقة مع طبيعة نظام القيم المجتمعية الديمقراطية التي نريد تمثيلها، على هذا الأساس ، فإن الانضمام وفق الأساليب والعلاقات البعيدة عن حقيقة الرفاقية مثلها مثل الخيانة، فعندما أقوم بتقييم واقعي في هذا السياق ، عندما أفسر رحلتي داخل حزب العمال الكردستاني، أرى العديد من جوانب نفسي التي لا تتوافق مع حقيقة الرفاقية، أدرك أن هذه الجوانب التي أقول أنني أعرفها هي علامة على الذكاء المتفوق في شخصيتي.

في شخصيتي، تتصارع ثقافة الأم، التي تمثل القيم المجتمعية الديمقراطية، وذهنية الرجل المهيمن، عندما أريد أن أعرف أي منهم سيفوز، فإنني أنتبه لانضمامي ومكانتي في الحياة، عندها أدرك أن لحظات انضمامي القوية هي مفاتيح حقيقة ثقافة الأم، ما يضر حياتي هي اللحظة التي تضغط على رفاقيتي، هي لحظات النظام الذي يتحكم في شخصيتي ويديرها، حتى لو كان لدي غضب شديد تجاه النظام في ذهني ومشاعري وأفكاري، حتى لو لم أنظم الكراهية بوعي، فأنا غالبًا ما أقع في فخ العقل الأبوي في حياتي.

يعني أنا مهزومة ضد العدو بداخلي، ومن أجل ألا تستمر هذه المسيرة على هذا النحو، ولكي يكون عقل الأم هو المسيطر على المشاعر والأفكار وأحوال الحياة، وأن يقضي على عقل الحاكم تماماً، أعلم أنه عليّ أن أضع كامل ثقلي على نفسي، وأضبط شخصيتي، في الحياة، اللحظات التي أظهر فيها ميولًا خارج حزبي، أقع في الخداع، أتوقف عن القتال من أجل نفسي، أنسى نفسي وماضيي، تلك هي لحظات الخيانة، لهذا ، سأقضي تماماً وأتخلص من نزعة الخيانة في شخصيتي، أشعر بكل خلاياي أنه يجب أن أجسد نفسي في حقيقة الشهيدة سما يوجا، وأصارع نفسي في شكل سما، وأقضي على نقاط ضعفي البشرية في شكل سيما، وأتجه إلى المركز وأعلم أن هذا حتى من خلال القضاء على الـ "أنا" الموجودة، يمكنني خلق "أنا" جديدة من رماد هذا الشيء بجمال سيما، لن يكون الأمر سهلاً، أعلم أنه ليس بالأمر السهل، لكن ما يقودني إلى طبيعتي هو كفاحي ضد نفسي، وتصميمي، مع هذا الادعاء والتصميم، نحن سعداء للغاية ومتشوقون للوصول إليكم، أيها الرفاق الأعزاء، على أساس مناسب، في المناطق التي بقيت فيها، كانت هناك لحظات كثيرة ألحقت فيها الضرر بعلاقات الرفاقية، لقد عانيت دائماً من تلك اللحظات، لكنني لن أعانيها فقط، سأخوض نضال صحيح من النقد، سأخوض النضال في جميع مجالات الحياة، أخيراً، لقد أحببتكم كثيراً وسأحبكم، بهذا الشعور أحضنكم جميعاً.

لكافة الرفاق

كرفيقة لكم، تشرفت بنضالي ضمن صفوف حزب العمال الكردستاني، أردت دائماً أن أفهم حقيقة المرأة التي أشار إليها القائد، وفي أي وضع هي، وما المستوى الذي يجب أن تصل إليه، لطالما فكرت بعمق في هذا الأمر وأردت استخلاص نتيجة، لذلك، كيف أن الشعب الكردي عاد من الفناء نتيجة الجهد العظيم لقائدنا، وأصبح صاحب وجود وإرادة، كيف أنه ينظم نفسه ضد الحداثة الرأسمالية بنموذج تحرير المرأة والبيئة والديمقراطية، ويريد أن يستجيب لذلك، وعلى هذا الأساس كيف أنه تحول إلى عنصر أساسي، لا يختلف هذا عن مقاربته لمشكلة المرأة، كان هذا هو الحال منذ التاريخ، من يريد النضال من أجل الحرية، أولاً وقبل كل شيء ، قد حدد أسلوبه في التعامل مع النساء ورفض جميع الأفعال اللاأخلاقية للنظام. لهذا السبب، ليس من الخطأ أن نعطي زرادشت، وماني، وبابك، والشيخ بدرالدين كأمثلة، في مرحلة تم فيها القضاء على القيم الاجتماعية التي تعتمد على سلطة الحياة وتأثرت بالنظام الذكوري المهيمن بأي شكل من الأشكال، في ظروف النظام الرأسمالي الذي لا يسمح بقيم المرأة، كل الحركات والأيديولوجيات يريدون الرد على المشكلات الاجتماعية، مثلما فعل قائدنا، يجب عليهم تقييم مشكلة المرأة من الأساس الاجتماعي، والنظر إليها على أنها طريقة للتخلص من العبودية وإظهار هذا النوع من الميل، ربما تم تقديم جهود كبيرة، لا ينبغي إنكار ذلك، ولكن من بين النساء أنفسهن، لا يوجد قادة من هذا المستوى يقيّمون المشكلة على هذا المستوى ويناضلون من أجلها، ربما تم اتخاذ خطوات مهمة للغاية، ربما كانت حدثت انتفاضات نسائية في العالم في هذا الشأن، ولكن، بقدر ما حاولت الفهم والتعلم، لم يعرّف أي أحد منهم حقيقة المرأة خارج النظام الحالي مثل القائد واستخدمها حجة للنضال.

لهذا السبب أعتبر نفسي محظوظة جدًا، لأنني أقاتل من أجل حماية هويتي ووجودي ضمن حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK)، فأنا أحارب من أجل حريتي بقيادة قائدنا، أصبح حزباً وجيشناً بالجهود العظيمة لمئات من رفيقاتي، وقرر تحرير المرأة من العبودية، ولهذا السبب يتزايد يوماً بعد يوم، وقد وصل إلى جوهر أولوية تحرير المجتمع، بالطبع، بالإضافة لعمقي من هذه الناحية، فقد صدمني هذا الانتقاد للقائد بشكل جدي: "يجب أن أقول إنني أرى موقف الرفيقات حول موضوع ثورة النساء مضخم للغاية، يتحدثون ويكتبون وكأن ثورة من هذا النوع قد حدثت "، إذا قمت بتقييمه وفقًا لحقيقتي، فإن مستوى نضالي ضمن الحياة الاجتماعية العملية منخفض جدًا، أصبحت ملاحظة قائدنا التي تقول "أولئك الذين أصبحوا هم أنفسهم عقدة عمياء، من المستحيل أن يقوموا بفك العقدة العمياء لأشخاص آخرين وتحريرهم"، أصبحت لي كأساس، لو لم أقضي على جوانبي التقليدية المتخلفة، وعلى جوانبي البعيدة عن وعيي الجسدي، فلا يمكنني النجاح بأي شكل من الأشكال، لذلك أستطيع أن أقول، لكي أكون قادرة على حمل هوية حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) بطريقة كريمة ومشرفة، يجب أن أنفصل عن الواقع الاجتماعي القائم على العقل الذكوري المهيمن! كما يوضح قائدنا "الانفصال المطلق"، يعني الوقوف في وجه العلاقة مع النظام، ورفض العبودية، وهذا يعني أن أدرّب نفسي من جميع الجوانب، وأن أضبط نفسي، وأن يكون لدي موقف بأنني لست ملكاً لأحد، ولا أحد ملكي، وأن أكون ذو إرادة وهذا يتطلب نضال شاق...

وكنتيجة، أستطيع أن أقول إنني حتى الآن سرت مع العديد من الجوانب الخاطئة، لا يزال لدي العديد من الجوانب الخاطئة، لكنني لم أتمكن من كشفها، فهي مرتبطة أيضاً بحالة التفاهم وعدم فهم حقيقة القائد، بالطبع، ما استطعت الحصول عليه من القائد هو مثل قطرة في محيط، ومن أجل ذلك، لا بد لي من القيام بعمل شاق، أنا على علم بذلك وسأخوض النضال رداً على حقيقة الشهداء، والتي هي أعظم قيمة بالنسبة لنا، رداً على زيلان، سما، كلان، سارة، جيندا والعديد من الرفيقات اللواتي لا أستطيع ذكر أسمائهن، سأقوم بمسيرة أقوى من أي وقت مضى، في اللحظة التي أنتصر فيها ، سأقول إنني مقاتلة من حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) بهذا الشعور أحييكم جميعاً.

في وضع كهذا حيث تم التضحية بقيمنا كلها لصالح بعض النخبة المحتالين، كيف يمكننا العيش بسهولة.

لكل الشعوب الذين لم ينسوا واجب الإنسانية!

ما الذي يجعل الحياة جميلة؟ في الوقت الذي في عالمنا وفي الشرق الأوسط وفي كردستان ونتيجة حرب الاحتلال والنهب تعرض شعبنا للاغتصاب والنهب والتهجير، وتم تدمير نساءنا وأطفالنا وديارنا واحتلت أراضينا، وثقافتنا التي تم استيعابها، يعني تم تقديم جميع القيم التي نتمسك بها لمصالح نخبة من المحتالين، كيف يمكننا أن نعيش بسهولة، كيف يمكننا التحدث عن جمال الحياة؟ في وضع كهذا حيث يكون فيها أطفال بعض الناس ضحايا للحرب، كيف يمكننا أن نفكر في أنفسنا فقط، في أطفالنا فقط؟ في هذه الحالة، لسنا مذنبين مثل أولئك الذين يبررون هذه الحياة (التي تسمى الحياة) للناس؟ لماذا نسمح لهم بتنويمنا، وخداعنا؟

عندما ننخدع بأكبر أداة للحرب الخاصة، بوسائل الإعلام، ببرامج تلفزيونية خارج الأخلاق، بمباريات دوري كرة القدم، بالحفلات الفارغة (ثقافة ترفيه الحياة الرأسمالية)، ألا تعرفون ما الذي يُسرق من الإنسانية! إن حزب العمال الكردستاني، وقائدنا عبد الله أوجلان، يدركان هذه الأفعال اللاأخلاقية التي تُفرض على الإنسانية، لكنكم لا تعترفون بها، ومع ذلك، تنعكس جميع القيم الاجتماعية في حركة حزب العمال الكردستاني بقيادة قائدنا، حزب العمال الكردستاني هو اسم الحياة الجديدة، مع نموذج تحرير المرأة والبيئة والديمقراطية، هو البديل للنظام الإمبريالي الرأسمالي، إنه توحيد كل القيم العظيمة مثل زرادشت وحلّاجي منصور وبابك والشيخ بدرالدين ودنيز وإبراهيم والعديد من الحركات والأيديولوجيات التي حاربت من أجل الإنسانية على مر التاريخ.

لذلك أقول لكم! لا تحاسبوا حزب العمال الكردستاني على هذه الحرب القذرة، بل حاسبوا العقل الاستبدادي والسلطات التي ترى أن هذه الحياة مشروعة، لماذا يموت الناس كل يوم؟ لماذا البعض في حالة ثراء وغنى، بينما يهاجر البعض الآخر بسبب الجوع والفقر؟ بالرغم من أنه في جوهر جميع الأديان الكبرى، توجد وحدة وتضامن ومساواة وعدالة، أي يوجد ضمير وحقيقة؟ إلا أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، خاصة في الإسلام السائد في الشرق الأوسط، أليس معنى كلمة إسلام هو السلام وفلسفته في الحياة هي "من يبقى جاره جائعاً، لا ينبغي أن ينام شبعاناً"، وبناء على هذه الحقيقة علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: من هو سبب هذه الحرب القذرة؟ لماذا يحول الإنسان نفسه إلى قنبلة ويفجر نفسه؟ في ذلك الوقت، يتم معرفة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الذين يعرّفون عن أنفسهم بأنهم دعاة إنسانيون ومدافعين عن حقوق الإنسان، فالدولة التركية الاستبدادية والدول الشريكة لها والقوى التي لم تصبح بعد دولة وتبقيها على أقدامها، يجب أن يفهموا، إذا أردنا الوقوف في وجه تلك الحرب التي لا تعترف بإرادة الشعب، وتفرض الاغتصاب والنهب والقمع، يجب أن نرسل هذه الرسالة إلى أولئك الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم يطبقون العدالة الإلهية: "نحن الشعب! نحن على حق، نحن حقيقة! ونحن الأصلاء، لأننا كنا دولة قبل أن تكونوا دولة، كنا موجودون، كشعب وكمجتمع، لم تكن لدينا أية مشاكل مع بعضنا البعض، لم يكن هناك لا صراع طائفي ولا صراع عنصري، لأننا قبل كل شيء كنا إنسان.

الآن يمكن أن يقولوا إنك مثل حزب العمال الكردستاني، تقاتل، وتقتل الناس أيضاً، إذا تم تقييمها بشكل ضيق، فإن هذه النتيجة صحيحة، ولكن، إذا كنت تعرف حزب العمال الكردستاني ولو قليلاً، فسترى أن حزب العمال الكردستاني لا يريد أبدًا أن يكون هكذا، ولكن أولئك الذين يسعون وراء النهب والابتزاز وإراقة الدماء، لا يتركون طريقاً آخر لحزب العمال الكردستاني، على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها القائد آبو، فإن الدولة التركية بشكل خاص والنظام الحاكم بشكل عام كانا دائماُ يلجآن إلى الحرب، لأن الأساليب الديمقراطية والسلمية لا تناسب مصالحهم، لهذا يقاتل حزب العمال الكردستاني! وبصفتنا مناضلي حزب العمال الكردستاني، يجب أن يعلموا أننا لن نقبل حياة شعبنا هذه على أنها شرعية بأي شكل من الأشكال، ولن ندع كل الهجمات اللاأخلاقية والمتعطشة للدماء تمر دون رد، أولئك الذين يعيشون على دماء الأبرياء، سنكون كرة من نار ضد قواعدهم ومراكزهم ونحرقهم جميعاً!

إلى شعبنا الوطني

لقد عانينا دائما عبر التاريخ، وفرض علينا الموت، الاغتصاب، المجازر، الاستبداد والنهب، سبب ومصدر ذلك أننا لم نتمكن من الحفاظ على وحدتنا وتضامننا، ولم نتمكن من الوصول إلى الوحدة والتكاتف والموقف المنظم، بالطبع، أن معاناتنا كانت بسبب أولئك الذين قادونا وضحوا بكل شيء من أجل مصلحتهم الشخصية، ومع ذلك، نحن الآن أقرب من أي وقت مضى لجعل معاناتنا، فرحة، العيش بحرية في أرضنا، إدارة أنفسنا والعيش مع ثقافتنا، ربما حتى الآن نحن نعاني كثيراً، وتشهدون بأنفسكم أن قرانا، بلداتنا ومدننا يتم تدميرها ونهبها من قبل العدو، بعبارة أخرى، يتم دفع الفاتورة الملموسة لواقع الحرب الحالية، ويتم ذلك بعمد، لأن العدو (وخاصة الدولة التركية ومجموعة الكومبرادور المتعاونة معها) لا يستطيع أن يقاوم المكاسب التي حققناها تحت قيادة القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني، لأننا قبل القائد والحركة كنا ضعفاء، بلا إراداة وغير منظمين لذلك كنا نتعرض لمجازر كبيرة، لكن الآن، لأننا اجتمعنا ونظمنا أنفسنا تحت قيادة القائد أوجلان، ولدينا ارادة الفهم يهاجموننا لأنهم خائفون من مستوى تطورنا، إنهم يشنون هجماتهم لأنهم يعرفون ما ستؤدي إليه الثورة في روج آفا، لأنه تطور الكرد يعني التطور والحرية لشعوب الشرق الأوسط، لكن هذه التطورات لا تخدم مصالح العدو، لهذا، قد تستمر الحرب اللامبالية لفترة أطول وقد نقدم تضحيات أكبر، في هذا الصدد، يجب أن نعد أنفسنا وأن نوحد صفوفنا، ويجب أن نواصل روح المقاومة الذي أظهره محمد تونج، باكيزة، فاطمة وسيفي، وأي طريقة أخرى غير هذه ستؤدي إلى الاستسلام والخيانة وإراقة الدماء، لهذا السبب، أرى نفسي كمرشح لتنفيذ عمليتي الفدائية في دماغ العدو، كابنة أقسمت على الانتقام من الفظائع التي تعرضت لها، شعبنا الذي تم حرق أجسادهم وهم أحياء، رفاقي الذين استشهدوا، وأبريائنا الذين قتلوا، أريدكم أن تعلموا أن هدفي، مثل كل رفاقي، لن يكون أبداً استهداف الأبرياء، ولا تستمعوا إلى حملات التشويه في هذا الأمر الذي سيفعله العدو ويفعله!.

يعيش القائد آبو!

تُحرم علينا الحياة بدون القائد!

عاشت وحدة الشعوب وتضامنها!

عاش الجيش النسائي الذي تشكل في أجزاء كردستان الأربعة!

الموت لكل صور الاستبداد والنهب

يحيا النهج الآبوجي في كل الظروف!

إلى عائلتي

أريدكم أن تعرفوا أنني كنت أحبكم كثيراً وأحترمكم دائماً وحاولت أن أكون ابنة بارة لكم، بما أنكم تعرفون ولائي لحركة حزب العمال الكردستاني، فاعتقد أنكم ستفهمون العملية التي نفذتها، ومع ذلك، أود أن أشارككم بعض التفاصيل، في البداية، يجب أن تعرفوا هذه الحقيقة: لقد انضممت إلى صفوف حزب العمال الكردستاني بمحض إرادتي وبناءً على اقتراحاتي التي قدمتها إلى الحزب، أتيحت لي الفرصة لتنفيذ هذه العملية، لذلك، أود منكم ألا تتعاملوا مع العملية عاطفياً، ولا تظهروا موقفاً مختلفاً تجاه الحزب.

قد يكون الأمر صعبًا عليكم جداً، لكن اعلمي أن ابنتك ليست الشهيدة الوحيدة. في سبيل هذه القضية المقدسة، قدم الكثير من الآباء والأمهات تضحيات عظيمة، واستشهد الكثير من الرفاق، حتى أن شهادتي أمامهم أصبحت قطرة واحدة في المحيط، لذلك تعرفت على قيمة المحيط بأكمله وليس فقط قطرة واحدة، كونوا مخلصين لهم، على هذا الأساس، اعلم أن المرحلة الحالية هي مرحلة جيدة يمكن للجميع من خلالها المساهمة بشيء ما وخوض نضال مع هذا الفهم، والتي كانت قراراً من قبل عدة سنوات، بأن "هذه الحرب لا تقتصر دائمًا على الجبال ومقاتلي الكريلا"، يوما ما ستدخل إلى المدن، ولهذا يجب علينا أن نستعد لذلك، واليوم، تدور رحى الحرب في المدن، يجب الانضمام إليها.

أخيراً، أود أن أقول هذا الشيء الخاص لوالدتي: ملاكي الجميل، لقد أحببتك دائماً وأحبك كثيراً، في هذا الأمر، يبدو كأن قلبك مكسور، هذا ما فهمته من رسالتك التي أرسلتها لي، ومع ذلك لا أشعر بأي استياء تجاهك، بل على العكس، لقد أحببتك كثيراً واحترمتك كثيراً، وأصبح ولائي لك أكثر معنى بعد أن انضممت إلى حزب العمال الكردستاني، ربما لم أبق طويلاً معك ومع أختي، في هذه الحالة حُرمت من حب المرأة، ومع ذلك، من خلال الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني، تعرفت على العديد من الرفيقات العزيزات وشاركت في العديد من التجارب ذات المغزى، لذلك ربما لم أكن محظوظًة من جانبكم، لكنني محظوظة جدًا من جانب حزب حرية المرأة الكردستانية PAJK.

مرة أخرى أقول إنني أحبكم كثيراً وأرسل حبي وتحياتي لكم.

أعرب عن تحياتي واحترامي الآبوجي

11.06.2016

* سارا تولهلدان

تقريري عن الاقتراح والتركيز للقيادة المركزية للقوات الخاصة في وحدات المرأة الحرة

أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة المرحلة الحالية التي نمر بها بالإشارة إلى التصميم الذي اتخذه الرفيق با في أحد الاجتماعات، أجل، كان إصرار الرفيق على النحو التالي؛ "نحن والعدو في صراع ونوجه لبعضنا ضربات قاتلة، حتى لو لم نتمكن من ضرب العدو تماماً كما أردنا، فقد أصبناه، ومع ذلك، هذا هو حقيقة أيضاً أن العدو يريد أيضا توجيه الضربة القاتلة إلينا، على الرغم من أنهم لم ينجحوا في هذا، إلا أن هناك جوانب حققوا فيها نتائج، بهذا المعنى، لست مندهشة أمام حقيقة العدو بأن يأتي كشخص في كل هجوم جديد، كما وضح القائد لنا: "لقد بنت الدولة التركية وجودها على إنكار وتدمير الشعب الكردي"، لهذا السبب ، عشت دائماً بالوعي والشوق لهذا؛ لا بد لي من توجيه الضربة القاتلة للعدو! بهذا المعنى، لم يكن لدي أجندة مختلفة، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث لم تكن لدي أي اجندة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت من تطوير نفسي داخلياً وتكتيكياً بشكل خلاق، باختصار، لم أفهم أبداً أن الحزب فقط هو الذي يجب أن يستعد وسأفعل شيئاً وفقاً لذلك، على العكس من ذلك، في العديد من المناقشات التي أجريتها مؤخراً مع الرفاق ، كنت أتساءل دائماً لماذا لا يمكنني إظهار أسلوب أكثر خلاقاً، وشعرت بهذا الجانب في هذا الصدد، فيما يتعلق بأعمال تنزيل الخرائط التي قمنا بتنفيذها مؤخراً، بالتأكيد لم يتم بطريقة أو أسلوب الكريلا في المدن، هناك طرق عديدة للقيام بذلك، هناك العديد من الطرق لضرب العدو والتسلل الى منطقة العدو، بناءً على ممارسات حركة الثورة المتحدة للشعوب HBDH و وحدات حماية المدنيين YPS، لا شك أن أنشطتنا تتطلب بنية تحتية ومرافق معززة بشكل أكبر.

فيما يتعلق بالعمل الذي تعمقت فيه بوضوح، إذا لم تكن هناك مشاكل مماثلة للرفاق ... يمكننا (كوحدات المرأة) أن نذهب من البر ونحمل ذخيرتنا الخاصة من هنا لننفذ عمليتنا الأولى، بالطبع، لهذا يجب أن تكون بحالة جيدة، كفرد، يمكنني القول إن جسدي كافٍ، لكن كفريق، يجب أن نكون جميعاً على نفس المستوى، لقد فهمت هذا الموقف بشكل أفضل مؤخراً خلال تواصلي مع بعض الرفاق، ويجب تنظيم كل شيء وفقاً للعمل، وقد تؤدي الأساليب التعسفية غير الملائمة إلى مشاكل خطيرة، لذلك، يجب أن نكون واضحين وحازمين للغاية، حتى لو انهارت قوانا الجسدية، يجب أن نكون قادرين على تمهيد الطريق.

أمر آخر هو أنه في نقاش مع الرفيق ... قلت شيئاً كهذا؛ "الجغرافيا هي جغرافيا، لا يهم إذا كنت مقاتلاً في كرستان أو في تركيا"، فأجاب الرفيق ...: "بـ لا، هناك بالتأكيد فرق وهناك العديد من الاختلافات، على المرء أن يعد نفسيته وفقاً لذلك"، في هذه المرحلة، فهمت بشكل أفضل ما يريد أن يقوله الرفيق ... يأنه يتطلب كل من تفاصيل الساحة، المدينة، الواقع الإنساني والطبقي والاجتماعي، بالإضافة إلى المشاعر المتطرفة للفاشيين، مرة أخرى بالتأكيد إعداداً عقلياً جاداً، بالتأكيد، إذا طبق المرء الكريلاتية وفقاً لمعاييرها، يمكن للمرء تحويل الظروف الصعبة إلى مزايا، لأن العدو لن يكون مستعدا للهجوم في أراضيه كما هو الحال في كردستان، مثلما لدينا بعض نقاط الضعف الأمنية في أنفسنا، فأن لدى العدو المزيد منها، إذا .. تم دمجها مع خبرتنا العسكرية، فأن الدولة التركية الفاشية ستهزم.

إذا تحدثت عن سبب رغبتي في مشاركة هذا العمق؛ لقد كنت أركز منذ ما يقرب من عام من أجل الانتقال إلى مجال الواجب، لقد كنت أحاول الاقتراب بشكل أكثر نضجًا وصبرًا وحكمة من أي وقت مضى ، سواء في الموضوعات التي يريد الرفاق التركيز عليها، وعلى القضايا التي أركز على نفسي، بينما كنت في مثل هذه المرحلة التحضيرية، لم يقف عدونا مكتوفي الأيدي ولن يتوقف أبداً، لهذا السبب، لا يمكنني أن أريح ضميري بالقول ببساطة إنني سأستمر في العمل، ويضعني ضميري في ألم لا يوصف ، وفي كل مرة أضع رأسي على الوسادة، أشعر بالذنب لعدم قدرتي على فعل شيء ملموس في كل تفاصيل الحياة تتركني لاهثاً، لذلك، أنا مستعدة لأي نوع من الحاجة للحرب (للذهاب كقوة تعزيز ضد توجه العدو المتطور)، ما أشاركه هو أيضاً بحث عن الصعوبات التي واجهتها بضمير حي.

مرة أخرى، في مثل هذه المرحلة الصعبة، أنتقد نفسي لعدم قدرتي على اتخاذ موقف متساوٍ والمشاركة في مهمة القيادة التكتيكية، والتي ستقوي يد حزبنا وقائدنا.

تحياتي واحترامي الثوري

08.07.2020

سارا تولهلدان

تقريري حول العملية الفدائية لكتيبة الخالدين للشهيد زيلان:

اسمي الحركي هو روكن زلال، وفي عام 2012 شاركت في أعمال الشبيبة في روج آفا، وفي عام 2014 شاركت في ساحة القتال مع الكريلا، بعد أن أنهيت تدريبي للمقاتلين الجدد، انضممت إلى العمل في المؤسسة مع تعيين الرفاق ، بعد أن أنهيت التدريبات الأساسية تم تعييني في الأرشيف نهاية عام 2015 ، وبقيت هناك لمدة 8 أشهر، وفي عام 2016 عدت إلى المؤسسة مرة أخرى، وتم تعييني كقائد فريق في الدورة الأساسية للمؤسسة، في عام 2017 حتى عام 2020 تم تعييني في عدة مجالات.

في كل عملية يدرك الشخص كيف يجب أن يكون الأسلوب ؟ في حقيقة هذه العملية ، كيف يجب أن ينظم الشخص نفسه في مواجهة حقيقة العدو، كيف يمكنني تحمل المزيد من المسؤولية ، وماذا يمكنني أن أفعل؟ كل هذا كان بالنسبة لي هو مسألة التعمق دائماً ، وخاصة في إيمرالي ، حيث تتم العزلة وممارسة التعذيب ، وتشن حرب خاصة ضد الشعب لخنقه ، يحاول حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية والقوى المهيمنة مواصلة سلطتهم بسياساتها وفقاً لمصالحها، يجري الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية محادثات ضد المقاتلين والشعب الكردي على أساس خطط الإبادة، يريد العدو من خلال هذه الخطط إبادة الكرد الأحرار وفرض العبودية كشرط وحيد للحياة، تم الكشف عن سياسات العدو الحالية من خلال العمل الجاد ومقاومة القائد أوجلان وبنضال شعبنا وحركة الكريلا، وتجد هذه السياسة أرضية لها إلى جانب الفرص والتقنيات ، كان جهود القائد اوجلان وموقفه الإرادي يبث الخوف بين الأعداء ، مواجهة هذه الحقيقة تجعل الناس أكثر وعياً للحقيقة ومن التقنية الكبيرة وهي الشخص ، يقول القائد أوجلان: "الذي تكون / يكون بافكاره معنا ، فأنه معنا بعملياته" .

كان انضمامي للقوات الخاصة يعطيني شعوراً دائماً بأنني أحمل عبء كبيراً، إن إدراك حقيقة التضحية بالنفس التي تفهم المرحلة في الوقت المناسب والمكان المناسب ، يصبح سبباً للتعمق من جهة الوجدان والرغبة في تقوية نفسي ، وتصعيد الإحساس للانتقام لكل دماء شعبنا التي اريقت ، ولتحقيق هدف دولة حرة لشعبنا ، للعيش مع القائد، وعلى الرغم من ذلك فعندما أستمع للقائد واتابع أطروحات الحركة ، فأنني أتعمق في ذلك وكيف يمكنني الرد، وكيف يمكنني الرد على العمل الذي تم تقديمه ،كما ان قول الرفيقة زيلان عندما تقول" أتمنى لو كان هناك شيء أكثر من روحي لضحيت فيه " يوضح طريقة وأسلوب تعميق الانتصار وتحقيق الهدف ،كما أن ردي على العمل هو الاتحاد مع الخط الفدائي ، ولكي أسير على هذا الخط اقترح العملية الفدائية ،

إن المهمة والمسؤولية الرئيسية لجميع المقاتلين الفدائيين أن يتحدوا مع خط زيلان ،لإغناء أسلوب زيلان في هذه العملية، هناك الحاجة إلى مهمة وإرادة كبيرة لمثل هذا الاقتراح، وأنا مصممة على أنه مهما كانت هناك ظروف صعبة أمامي ، فإن هذا لن يغير نجاح عمليتي، على أية حال لا يوجد اختلاف بالنسبة لي في المكان، لأن العدو يهاجم في هذا الوقت في كل مكان ، وأنا مستعدة لأن أكون الإجابة على هذا السؤال ، ومهما مر من الوقت سوف أتعمق أكثر في قراري وأصعد من إرادتي ، وسأضع التجارب التي قدمها لنا التنظيم دائماً موضع التنفيذ، في حقيقة القائد إذا لم يكن هناك عقل فلن يكون هناك عمل ، كما أقوم أيضاً بوضع هذه الأطروحات كأساس لي .

أريد أن أشير إلى بعض النقاط حول اقتراحي للعملية، فأنا من روج آفا وهذه فائدة من أجل العملية المقترحة، لأنني لم أكن متواجدة في الشمال ولا المدن الكبرى في تركيا، فليس من المناسب أن أقول شيئاً واضحاً عن أسلوبي في التحرك في تلك المناطق، وانا على ثقة بأنني سأقيم الأرضيات الحالية واتعمق عن الأوضاع الحالية في تلك المنطقة.

بالرغم من انتقاداتي لعدم الرد على المرحلة الحالية، أريد أن أكرر وعدي بأنني سأخلق شخصية المقاتل الذي أصبح الرد لكل لحظة.

مع التحيات الثورية

روكن زلال

10/9/ 2020

هذا تقريري المفصل للقيادة المركزية للقوات الخاصة:

اسمي روكن زلال، ولدت في عام 1996 في قرية بيلقية التابعة لمدينة عامودا ، وعائلتي عائلة وطنية، لكن تاثير تقاليد العشيرة مازالت مفروضة بشكل واضح على العائلة، تعرفت على حركة حرية كردستان منذ الصغر وذلك مع مجيء الرفاق إلى منزلنا وذكرانا مع هؤلاء الرفاق، شاركت بشكل فعال منذ بداية ثورة روج آفا في الأعمال ، وفي عام 2014 توجهت إلى جبال الحرية ، وتلقيت تدريباتي كمقاتلة جديدة في منطقة كارى، وتوجهت بعدها للانضمام إلى القوات الخاصة ، أريد ان أقول بأني تعرفت على نفسي اكثر في القوات الخاصة، وبدأت تحركاتي من أجل العملية المقترحة بعمليات الرفيق دوغا والرفيق زنار، لانه كانت لدي معرفة بهؤلاء الرفاق في الحياة ، كما تلقيت تدريبي مع الرفيق دوغا والرفيق زنار، كنا في نفس المركز، تاثرت كثيراً بشخصية هؤلاء الرفاق.

في كل مرحلة ، تسمح الروح التي تنير دربنا دائماً بتدوين ملاحم الانتصار الكبيرة في صفحات التاريخ، وضمن هذا الواقع ، سيكون جوهر الروح ووعي القائد أكثر وضوحاً بالنسبة لنا، والعملية الحالية تسير على هذه الروح ، تكتب كل يوم الملاحم بقيادة الشهداء الأبطال، نحن اليوم أصحاب تلك الإرادة الفدائية التي نقف فيها أمام قوات أعضاء حلف الناتو ، هذه القوى الكبيرة التي ظلت بلا حل، تستخدم الغازات السامة مئات المرات ضدنا، وتفتح الطريق أمام جميع الأساليب اللاخلاقية ، عندما نرى حقيقة هذه الحرب ، نرى بأن دولة الاحتلال التركي فقدت من قوتها كثيراً، كما أنه من المهم أن يعرف الشخص هذه الحقائق جيداً ، وان يظهر موقفاً ضروريا لذلك، في هذه المرحلة قاتل رفاقنا بروح التضحية وقاوموا، واصبحوا بموقفهم المقدس هذا من اتباع عكيد وزيلان، أصبحت حقيقة هؤلاء الرفاق خارطة طريق بالنسبة لي، أعتقد أننا سننتقم لهؤلاء الرفاق ، وخاصة لن ننسى رفاقنا الذين استشهدوا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

في الحقيقة إن المرحلة التي نمر بها وخاصة في بداية العام، أظهرت لنا الطريق في هزيمة العدو والوقوف ضد هجمات دولة الاحتلال التركي وذلك بقيادة الرفيق شورش بيت الشباب وكيفية الرد المناسب على حملة " حان وقت الحرية للقائد أوجلان" ، حيث أعطانا الرفيق شورش على هذا الأساس روح ومعنويات عالية ، والآن واستمراراً لهذه الروح ، تستمر الحرب والمقاومة في مناطق الدفاع المشروع، ويخلق أملاً وحماساً كبيرين في قلوب الشعب الكردي وأصدقائه، لهذا أستطيع أن أقول ، سأتوجه دائماً نحو هذه القيم ! سيكون هدفي الرئيسي هو أن أكون لائقة بقيادتي ، والقيم التي تم ترسيخها، ولكي استطيع الانتقام لشهدائنا، سأبقى صامدة، وكما قال قائدنا :" لا أريد أن أكون المقاتل الذي يستسلم لقدره، ولكنني بحاجة لخلق المقاتل المتعلق بالحياة" في الحقيقة أريد أن أقول بأنني تأخرت كثيراُ في فهم بعض الأشياء، وخاصة في مقاومة القائد اوجلان التي تستمر منذ 23 عاماً ، فنحن مذنبون، ومع ذلك فأنني أؤمن بهذا الشيء ، بأنني سأقوم بواجبي وبهذه الطريقة سأحقق أمنيتي في رؤية القائد أوجلان ، وسأحول كل غضبي وحقدي إلى سلاح للانتقام، بحماسة النقد الهادف ، سأحقق هدفي بنجاح ، وعلى هذا الأساس ، أعبر مرة أخرى عن انتقادي لضعف التعاون الرفاقي .

لا حياة بدون القائد !

أما النصر أو النصر!

النصر لنا!

للقائد أوجلان

كنت أريد دائما أن اكتب لكم بكل المشاعر التي تليق بكم، وأنا على امل الآن بأن أكون لائقة بالجهد الذي بذلتموهم من أجلنا ، مهما وصفتو شخصيتكم سأجد ذلك ناقصاً ، لأن الشيء الذي فعلتموه من أجلنا لم يفعله أحد في العالم ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرأة ، فنحن نرى تقييماتكم ، والناس يعتبرون أنفسهم ناقصين جداً أمام تقييمات محبتكم .

لم نفهم عمق حبكم، صحيح أننا أحببناه ، لكني أسأل نفسي ، هل طبقنا احتياجات هذه المحبة؟ عندما أنظر إلى حياتي الثورية ، أرى جيداً أنني ضعيفة جدا أمام جهودكم ، عندما أعرف هذه الحقائق ، يزداد ألمي ، لقد تركناكم لوحدكم مرات عديدة ولم ندعمكم ، لهذا السبب أنا حزينة جدا الآن، أعلم أنني تأخرت كثيراً، لكني سأجعل كل الواجبات التي تقع على عاتقي أساس النقد الذي يمكن أن تستحقه على هذا الأساس، أعتقد أنني سأكون رفيقة حقيقية لكم وأقضي على تلك الرفاقية الضعيفة، على الأقل أود أن انتقد نفسي من صميم قلبي، وأكتب الآن انتقاداتي في هذه الرسالة، لكني لا أعرف كم سيكون هذا كافياً؟ يا قائدي، في الحقيقة حتى لو كتبت آلاف الجمل، لا أعتقد أنها ستتمكن من وصف حبي لك.

هناك شيء واحد ينقل إليكم صوت حبي وانتقاد نفسي وهو مشاركتي وانتصاري في هذه العملية، كما عرَّفتم، "نحن بشر ، والبشر هم في الحقيقة كائن عظيم وهم دائمًا أشرف الكائنات"، لذلك، نحن بحاجة إلى أن نكون بشراً حقاً وأن نرتقي إلى مستوى الحقيقة، لكي أكون دائمًا المدافع عن الحقيقة التي أظهرتها لنا، أتعهد بأن أكون جديرة لها، والنصر سيكون حليفنا!.

لا حياة بدون القائد!

عاشت حملة حان وقت حرية للقائد آبو!

يعيش القائد آبو!

إلى رفاق ورفيقات دربي الأعزاء

لا يوجد شيء أكثر قيمة وذو معنى أكثر من السير في درب الحقيقة، حيث تم دفع تضحيات كبيرة في سبيل هذا الدرب، فدا قائدنا بنفسه من أجل أن يكون لدينا وجود وأن ندرك ذاتنا، وها هو يعمل من أجلنا منذ 23 عاماً في ظل الظروف العصيبة، فعندما أعبر عن مشاعري هذه أتألم كثيراً، لأنه عندما ألقي نظرة على حقيقتي، أجد بأنني لستُ على مستوى طموحات قائدنا، لأن القائد كان قد ذكر لنا في العديد من المرات هذا التعريف، "لا توجد أي عقبة أمامكم، العقبة الوحيدة هي أنتم"، إن القوة والثقة التي خلقها قائدنا من أجلنا نحن المرأة، ليس لها مثيل في الوجود، والأمر الذي يدفعني لآخذ قلمي في يدي الآن وأكتب هذا، هو جهد ونضال القائد، فبفضل الجهود العظيمة للقائد، أصبح لدينا شخصية وهوية خاصة بنا، وإن الشيء الذي عمله القائد لنا كان من أجل أن نحارب لتحقيق استقلالنا والتحرر من عبء خمسة آلاف عام من الهيمنة، ففي خضم هذا الكم الكبير من المصاعب والشدائد، ليس من السهل تحقيق أي شيء بسهولة، فالذي يجعل النضال ذات معنى، هو بذل الجهد والعمل والحرب.

رفاقي ورفيقات دربي الأعزاء:

إن السير على خطى بريتان وزيلان بالنسبة لي هو مصدر فخر واعتزاز، فمن خلال سلاح حزب الحياة الحرة الكردستاني تعرفتُ على نفسي، ولكي أكون لائقةً وجديرةً بالقائد وحركتنا الإيديولوجية لحزب الحياة الحرة الكردستاني سيكون شعاري الوحيد هو النصر دائماً، فأنا لن أعترف بشيء آخر غير النصر، فجوهر الحياة التي بناها لنا القائد تستند على النصر، فمن أجل هذا النصر يجب على المرء أن يفدي بروحه أيضاً، لأن الهدف المنشود دائماً هو النصر، ولكي تكون الشعلة المحيطة بقائدنا دائماً مشرقة، من الضروري أن تكون المرأة التي نشأت على فكر وفلسفة القائد، قدوة وقائدة للنصر، أيها الرفاق والرفيقات أنا على يقين تام بأن تحقيق النصر في هذه العملية سيجعل من نقدي ذا معنى، وأنا بدوري سوف أناضل على الدوام من أجل هذا الهدف المنشود، والشيء المطلوب من جميع الرفيقات هو هذا الأمر، لأنه في الواقع ليس هنالك شيء يمكن أن يكون عائقاً أمامنا، فإذا ما تصرفنا بهذه الروح، سوف يكون النصر من حليفنا!

لا حياة بدون القائد أوجلان!

يحيا القائد أوجلان!

المرأة الحياة الحرية!

النصر حليفنا!

رفاق ورفيقات دربي الأعزاء

بالنسبة لي سيعني لي الكثير أنني سأكون الأمل الذي يحبكم، ولكي يصبح حب الروح الرفاقية أكثر جمالاً، وسأتوجه إلى تنفيذ العملية بهذا العشق، فليس هناك إحساس نبيل وذا معنى مثل ذلك الإحساس وهو سير المرء على درب الحرية.

إنه لمن داوعي سروري بأنني سأتمكن الآن من التعبير عن حبي وشوقي لكم، وأجمل ما أشعر به هو أنني سأكون رفيقة لكم أحببتكم دائماً من صميم قلبي في سبيل درب الحرية، وأعدكم بأنني سأتوحد مع النصر لكي أكون جديرةً بقيم الروح الرفاقية، وأريد أن أقول هذه الفكرة، إن ما أوصلنا إلى هذا المستوى هو روحنا الرفاقية، صحيح أننا آلمنا بعضنا في الكثير من المرات وكسرنا قلوب بعضنا ونقدنا بعضنا البعض أيضاً، لكن هذا كله دليلٌ على الروح الرفاقية الحقيقة، فمن أجل حب أنفسنا، من الضروري ألا ننسى آليتنا في النقد ونقد الذات، وإن ما قمنا بنسيان ذلك فحينها ستضعف الروح الرفاقية التي لدينا، ويقول قائدنا، "بعد أن أصبحنا رفقاء درب حقيقيين، سأبذل قصارى جهدي من أجل الروح الرفاقية، فالعلاقات الرفاقية ضرورية للغاية بالنسبة لنا، وفي حال لم يكن وجود لهذه العلاقات، فلن تتطور قضية الحزب كثيراً."، رفاقي ورفيقاتي الأعزاء، لقد قدم حزبنا على مدى 44 عاماً الكثير من التضحيات العظيمة في سبيل هذا الدرب من أجل الروحٍ رفاقية الجديرة بالقائد والشعب، لقد قام القائد بكل شيء من أجلنا، فمن أجل حماية هذه القيمة من الآن فصاعداً وتعزيزها بشكل أكبر، نحتاج إلى أن نقوي أنفسنا في كل موضوع، وأن نصل إلى المستوى الذي قاله قائدنا، "أخلقو الوحدة بين القلب والفكر"، إن الحياة وفقاً لهذه الذهنية ستجعل من الصعب على أحد أن يتمكن من الاعتداء على روحنا الرفاقية، ولن يتمكن أحد من جعل حقيقتنا بلا معنى تحت شعار الروح الرفاقية، فعندما يتعمق كل واحد من رفاقنا، فحينها سنتمكن من تقديم نقد أنفسنا إلى القائد، وسنقول إنه لا يمكن لأحد أن يجعل من روحنا الرفاقية بلا معنى، أيها الرفيق لا أريد أن أقول الآن بأنني سأنهي رسالتي، لأنني لا أقدر على لفظ كلمة "أخيراً"، لأنه لا يوجد شيء اسمه "أخيراً" في روحنا الرفاقية، فهي دائماً مفعمة بالحياة، يمكن أن تنتهي جملي، لكن سأبقي دائماً معكم، ومن أجل الحياة الحرة سأكون دائماً ممصمةً على تحقيق النصر، وأعدكم بأن يكون نصر هذه العملية دليل حبي لكن،وأتوجه بالنقد لذاتي لما بدر مني من تقصيرات بشأن موضوع الروح الرفاقية، وأتمنى أن تتقبلوا أنتم أيضاً نقديّ الذاتي هذا.

عاشت الروح الرفاقية الحقيقية!

عاش القائد أوجلان!

إلى شعبنا الوطني

أيها الشعب العزيز، أنا فخورة جداً بأنني وُلدتُ كامرأة كردية وأنا الآن أناضل من أجلكم، ولقد ظهرت في حقيقة التاريخ الكردي الكثير من البطولات العظيمة، فالشعب الكردي قدم تضحيات كبيرة من أجل المحافظة على وجوده وثقافته، ولغته، والآن أيضاً واستمراراً لهذه الثقافة، يكتب شبان وشابات الكرد التاريخ في كل مكان، فالذي جعل من تاريخ وصوت الشعب الكردي مسموعاً في كافة الأرجاء، والذي أيقظ الشعب الكردي من السبات العميق والذي جعله صاحب قضية، هي الجهود والنضالات العظيمة للقائد أوجلان، لأن قائدنا كان قد عرّف الهجمات التي تمارس على الشعب الكردي كـ هجمات على البشرية جمعاء، لهذا السبب، فإن انتصار نضال الحرية والديمقراطية في شخص الشعب الكردي سيكون من نصيب العالم كله، وستتمكن جميع الشعوب المضطهدة من الاستفادة من انتصارنا، فعندما نحقق النصر أيضاً فإننا سوف نترك شيئاً قيّماً جداً للإنسانية، يا شعبي العزير، إن الروح البطولية التي تظهرونها في كل مكان هي بالنسبة لي منبع قوة عظيمة، وإن إخلاصكم ونضالكم يجعلاني دائماً أن أكون منتفضة، و بشوق وحماسة "النصر في الحرب، الحرية في الحياة!" سنعيش في كل لحظة مع قائدنا.

لا حياة بدون القائد أوجلان!

تحيا حرب الشعب الثورية!

النصر سيكون حليفنا !

تحياتي الثورية

5112021

روكان زلال

(ف)