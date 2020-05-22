​​​​​​​إخماد حريق قرب حي خشمان في الحسكة

أخمدت فرق الإطفاء والأهالي حريقاً نشب في حقول زراعية قريبة من حي خشمان بمدينة الحسكة.
خبر 2020-05-22T23:12:00 الحسكة

وفور اندلاع الحريق هرعت فرق الإطفاء والأهالي في حي خشمان إلى الحقول الزراعية وتمكنوا من إخمادها.

(م)

ANHA


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