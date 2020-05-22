إخماد حريق قرب حي خشمان في الحسكة أخمدت فرق الإطفاء والأهالي حريقاً نشب في حقول زراعية قريبة من حي خشمان بمدينة الحسكة. خبر 22 أيار 2020, الجُمُعَةُ - 23:12 2020-05-22T23:12:00 الحسكة وفور اندلاع الحريق هرعت فرق الإطفاء والأهالي في حي خشمان إلى الحقول الزراعية وتمكنوا من إخمادها. (م) ANHA إقرأ أيضاً الشاب جميل إبراهيم يفارق الحياة متأثراً بجراح سببها قصف تركي فقد الشاب سليمان جميل ابراهيم جراء إصابة بليغة أصي... تركيا تواصل حرق حقول القمح والشعير في عين عيسى - تم التحديث تحترق الحقول الزراعية في قرية مغلاق جراء القصف الم... طيران الاحتلال التركي يحلق فوق عين عيسى تحلق طائرات الاحتلال التركي فوق ناحية عين عيسى.... الموقع القديم