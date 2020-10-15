​​​​​​​إخلاء سبيل 19 شخصاً ممن استفادوا من العفو العام في كوباني

وجاء الإفراج عن السجناء في مدينة كوباني، والذين بلغ عددهم 19 سجيناً بناء على القرار الصادر عن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا يوم السبت المنصرم بعفو عام عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 10/10/2020.

وحضر مراسم الإفراج عن المعتقلين كل من مجلس الأعيان ومجلس سوريا الديمقراطية، ومجلس شؤون العدل، والإصلاح في إقليم الفرات.

وبعد الإفراج عن المعتقلين ألقت الإدارية في لجنة العلاقات في إقليم الفرات مروى دريعي البيان الصادر عن الإدارة الذاتية بتاريخ 10/10/2020 إلى الرأي العام موضحة من خلاله سبب الإفراج عن هؤلاء المساجين.

يذكر أنه وفي نفس السياق أطلق ظهر اليوم سراح 100 معتقل من سجن مدينة قامشلو، فيما من المقرر إطلاق سراح 631 معتقلاً بحسب ما أعلن عنه مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه.

(كروب/ل)

ANHA