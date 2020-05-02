​​​​​​​إجراءات مشددة في الحسكة والأمن الداخلي يوضح المستثنين

تستمر الجهود المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي وهيئة الصحة منذ بداية فرض حظر التجوال على كافة مناطق شمال وشرق، والتي تسعى إلى منع ظهور وانتشار فيروس كورونا في المنطقة.

ولكن بعد تأكيد وجود حالتين مصابتين بالفيروس في مدينة الحسكة من قبل هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، تم اتخاذ قرارات وإجراءات احترازية مشددة جديدة من قبل قوى الأمن الداخلي من أجل سلامة الأهالي والحفاظ على صحتهم وعدم انتشار الفيروس.

وحول هذه الإجراءات التقت وكالة أنباء هاوار مع الإداري في قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، آزاد أيوب، والذي أوضح أن سبب تمديد فترة الحظر هو ظهور الفيروس في المنطقة وقال "بعد تأكيد وجود حالتين مصابتين بمرض كورونا من قبل هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا في حي العمران في مدينة الحسكة تم تمديد الحظر لغاية 11 أيار الجاري".

ولفت أيوب، أن قوى الأمن الداخلي في المدينة فرضت حظر تجوال كلي على حي العمران بالتنسيق مع مديرية الصحة, وأتبع "قوى الأمن الداخلي ومديرية الصحة في المدينة يقدمان كافة خدمات واحتياجات الأهالي في الحي على أكمل وجه وبطرق صحية ومعقمة".

ونوه آزاد أيوب، أن الأماكن التي تكتظ بالعالم مستثناة من فتح محالها مثل "الكافتيريا، المقاهي، والمطاعم" أما عن المحال التجارية والأفران فإنها ستفتتح من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

من يستثنى وكيف

وأشار أيوب إلى أن قوى الأمن تسهل حركة مرور المزارعين مع الأيدي العاملة معهم إلى الأراضي الزراعية، "ولكن ضمن قوانين الحماية، وهي اتخاذ مسافة أمان وارتداء الكمامات".

وأضاف "السيارات التي تحمل الخضروات والمواد الغذائية أيضا مستثناة من قرار الحظر، ولكن سيتم فحص البضاعة وتعقيمها على الحواجز الأمنية من قبل مديرية الصحة، للتأكد من عدم حملها للفيروس".

وعن الذين يتعالجون خارج الحسكة، ولديهم حالات مرضية طارئة, قال أيوب "يجب على الأهالي أن يجلبوا مهمات رسمية من هيئة الصحة في مدينة الحسكة وفقا لتلك المهمة يستطيعون الخروج من المدينة".

فرق طبية على مداخل ومخارج المدينة

ولفت آزاد، أنهم نشروا فرقا طبية على كافة مداخل ومخارج المدينة، من أجل قياس حرارة المواطنين، ونقل المشتبه بإصابتهم بالفيروس إلى المراكز الصحية.

وأضاف "عند الاشتباه بوجود أعراض فيروس كورونا أو ارتفاع حرارة الأشخاص الذين يمرون من الحواجز، يتم فحصهم من قبل فريق طبي للطوارئ وكذلك الفرق الطبية للهلال الأحمر الكردي الموجودة على الحواجز, ويتم أخذ المريض إلى الحجر الصحي بطرق وقائية وصحية".

وفي ختام حديثه طالب المواطنين بالتقيد بالقرارات والإجراءات الاحترازية، لعدم انتشار الفيروس في المنطقة.

(هـ ن)

ANHA