​​​​​​​إجراءات في الرقة لتسهيل أمور المزارعين خلال فترة الحظر

الإجراءات حسب الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة المهندس أحمد العلي يقتصر على تسليم مخصصات الفلاحين لرئيس الجمعية الفلاحية التي يتبع لها منعاً لحدوث الازدحام في حال قدوم كل الفلاحين لاستلام مخصصاتهم.

كما تم تخصيص 4 أيام في الأسبوع للتسليم لأرياف الرقة (الجنوبي، الشمالي، الشرقي والغربي) بالإضافة إلى تخصيص يومي السبت والأحد لتسليم فواتير الذرة الصفراء.

المهندس أحمد العلي أكد أن التسهيلات تشمل أيضًا أصحاب محاصيل الذرة الصفراء الذين يتوافدون الى مجفف الذرة الصفراء شمال الرقة لتجفيف المحصول وتخزينه.

ويذكر أن قرار الحظر الكلي الذي فُرض على الرقة منذ نحو 5 أيام استثنى المزارعين، وذلك مع استمرار تقديم الدعم لهم من بذور وأسمدة استعدادًا لاستقبال الموسم الشتوي القادم2020-2021.

( أ ع / م)

ANHA