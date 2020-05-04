​​​​​​​إجراءات احترازية نفذتها لجنة الزراعة في الشدادي لحماية المحاصيل الزراعية

التهمت النيران في الموسم الماضي آلاف الهكتارات من محصولي القمح والشعير، وعملت هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تخصيص تعويضات للمتضررين من أجل تخفيف الخسائر عليهم.

ومن أجل عدم تكرار مآسي موسم العام المنصرم وحدوث حرائق, اتخذت لجنة الزراعة في ناحية الشدادي عدة إجراءات تحسباً لأي طارئ قد يحصل.

إدارية لجنة الزراعة في ناحية الشدادي، براء الخليف، أشارت إلى أنهم بعد اجتماع لجان المنطقة الجنوبية مع مديرية الزراعة في مقاطعة الحسكة اتخذوا حزمة من الإجراءات لاستقبال موسم الحصاد الحالي, لدرء أي خطر قد يهدد المحاصيل على غرار العام الماضي الذي تجاوزت خسائره في ناحية الشدادي أكثر 18000 دونم.

ونوهت براء الخليف، إنه من جملة التدابير التي تم اتخاذها رش المبيدات على جوانب الطرق لقتل النباتات الضارة قبل قدوم موسم الحصاد.

ولفتت براء، أنهم طالبوا الأهالي الذي يقطنون بجانب الأراضي الزراعية، ويملكون آبار مياهٍ بمساعدة لجنة الزراعة في حال حصول أي حريق.

وبيّنت براء الخليف، أنه تم التنسيق بين لجنة الزراعة وبلدية الشعب في الشدادي، حيث تم فرز سيارتي إطفاء لتكونا جاهزتين في حال حدوث أي حريق.

(ب د/هـ ن)

ANHA