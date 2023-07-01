​​​​​​​إحياءً ليوم التضحية.. سلسلة عمليات لـ YJA-STAR

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياَ ترجمته وكالة فرات للأنباء، جاء في نصه:

"إن فرقنا المتحركة في وحدات المرأة الحرة ـ ستار نفذت عدة عمليات في زاب وخاكورك، إحياءً لذكرى العملية الفدائية التي قامت بها الشهيدة زيلان في 30 حزيران المنصرم، والذي يعتبر يوم التضحية.

المعلومات حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي هي كالتالي:

“منطقة غرب زاب للشهيد دليل

في 29 حزيران وفي الساعة 10:30، استهدفت فرقنا المتحركة عبر تكتيك القنص نظام الرادار لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة إف إم، ما أسفر عن تدميره بالكامل، وحينما دخل جنود الاحتلال في الحركة، قصفتهم فرقنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة.

في 30 حزيران وفي الساعة 07:00 استهدفت فرقنا المتحركة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة إف إم، وفي الساعة 08:30 استهدفت فرقنا المتحركة في وحدات المرأة الحرة ـ ستار موقع لمدافع أوبيس تابعة لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة إف إم.

منطقة خاكورك

في 29 حزيران الساعة 10:50 استهدفت فرقنا المتحركة في وحدات المرأة الحرة ـ ستار موقع الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في ساحة تلة كوردينه وتم تدميره بالكامل وقد قُتِلَ جندي تركي وأصيب أربعة آخرون.

وفي الساعة 19:20 من التاريخ نفسه، استهدفت فرقنا المتحركة في وحدات المرأة الحرة ـ ستار بالأسلحة الثقيلة موقع لجنود جيش الاحتلال التركي في ساحة تلة الشهيدة آخين.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 29 حزيران، قصفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي، 9 مرات ساحة الشهيد دليل في غرب زاب، ومرة ساحة المقاومة في تلة هكاري بمنطقة بمتينا، ومرتين ساحات قرية جمروبوتكي وخيري، وساحات سنين وآفا لولان بخاكورك مرتين، ومجموعها 14 مرة.

وفي التاريخ نفسه، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة بهار وتلة جودي وتلة إف إم في آمدية في منطقة غرب زاب للشهيد دليل، وساحات المقاومة في تلة هكاري وقرية شيلادزه وكولكا وكري متينا في منطقة متينا وساحات جل وجار وتلة كوليت وتلة شقيف في خاكورك 336 مرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

في 29 و30 حزيران، هاجم جيش الاحتلال التركي نقاطنا في ساحة المقاومة في سيدا بمنطقة زاب وحاول تدميرها خنادقنا بواسطة الجرافات".

(س ر)