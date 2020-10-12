وتحت شعار "دحر الاحتلال والنضال من أجل السلام" أحيا حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة السنوية الأولى لاستشهاد الأمينة العامة للحزب هفرين خلف وسائقها فرهاد رمضان، خلال مراسم افتتاح الحديقة.

وحضر الافتتاح الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني ليلى مصطفى ومحمد نور الذيب وممثلات عن حزب سوريا المستقبل ومكتب الدفاع الذاتي ووحدات حماية المرأة ووجهاء وشيوخ عشائر الرقة، بالإضافة إلى لجان وهيئات المجالس المحلية والمدنية.

مراسم الافتتاح بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم استذكرت نائبة رئيس حزب سوريا المستقبل فرع الرقة زليخة عابدي الشّهداء والشّهيدات كافة في الشّمال السّوري الذين بذلوا أرواحهم في سبيل تحرير هذه الأرض، ومن بينهم الشهيدة هفرين خلف التي طالت جسدها يد الغدر وسط صمت دولي مخزٍ.

وأضافت: الدولة التركية مازالت تقوم بانتهاكات، وممارسات لاإنسانية بحق النساء وخاصة السياسيات، حيث تتخوف الدولة التركية من القيم النسوية النضالية والنشاطات التي حققتها على مدى التاريخ، لأنها ترى فيها مقاومة وثورة جديدة.

وأشارت زليخة عابدي إلى أن جريمتهم تعتبر ضد الإنسانيّة، وضد إرادة المرأة الحرة وضد الشعوب الديمقراطية، لذا ولتكون مقاومتنا أمام الاحتلال مقاومةً للأجيال القادمة ومنبراً للدفاع عن سوريا وحريتها ووحدتها ووحدة مصير الشّعب السّوري.

بعدها قُص شريط الافتتاح من قبل والدة "الشهيد محمد" وسط زغاريد الأمهات.

(رع/س و)

ANHA