​​​​​​​إحياء ذكرى مجزرة باريس في بيروت

تجمّع العشرات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وحركة الشبيبة الثورية السورية في العاصمة اللبنانية بيروت، لإحياء الذكرى التاسعة لشهيدات مجزرة باريس (ساكينة جانسيز، فيدان دوغان، ليلى دوغان).

واستذكر المشاركون المسيرة النضالية للشهيدات الثلاثة، اللواتي أشرفن على تنظيم الحركة النسائية في أوروبا، بعد أعوام طويلة من المقاومة على ذرى جبال كردستان، وفي سجون الفاشية التركية.

وفي السياق، أدان حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة الشبيبة الثورية، استهداف المواطنين من قبل الاحتلال التركي في مدينة كوباني، ودعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لجرائم الدولة التركية.

(ش/ي م)

ANHA