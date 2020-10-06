​​​​​​​إحياء ذكرى استشهاد الأمينة العامّة لحزب سوريا المستقبل في هجين

وحضر الاجتماع كل من الرئاسات المشتركة للمجالس في دير الزور والموظّفين والموظّفات وحشد من الأهالي.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل إداريّة المجالس في دير الزّور "روشان" التي تحدّثت خلالها عن الوضع السياسي وتطرقت إلى مرور عام على ذكرى هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا والجريمة الوحشية التي ارتكبتها تركيا ومرتزقتها بحق الشهيدة هفرين خلف، وعدد من المدنيين الذين وقعوا في الأسر حينها وإعدامهم ميدانياً.

ومن ثم تحدّثت الرئاسة المشتركة لمجلس الشعب في هجين غادة الشندي، حيثُ قالت: "لم تكن هفرين تدافع عن حقوق الكرد فقط، فحزب سوريا المستقبل الذي ساهمت هفرين في تأسيسه يعمل لأجل مكوّنات المنطقة برمّتها من كرد وعرب وسريان، والوقوف جنباً إلى جنب في مواجهة التّحدّيات التي تتعرّض لها المنطقة".

وأضافت غادة الشندي: "وهنا يجب علينا أن نكمل مسيرة الشهيدة هفرين خلف، وألّا نخون الثّقة الّتي وضعتها فينا هفرين خلف، فبكِ نقتدي وعلى دربك نسير".

والجدير بالذكر، أنّ المناطق الأخرى في شمال شرق سوريا ستستمرّ بإحياء ذكرى استشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف في الأيام المقبلة.

(ف ع/إ)

ANHA